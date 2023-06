La verdad sobre el país que habría reconocido al sexo como un deporte

Hace unos días, el medio The Times of India publicó una nota que aseguraba que en Suecia se realizaría un campeonato de sexo, programado para el 8 de junio en la ciudad de Gotemburgo, y que la Confederación de Deportes Sueca lo habría considerado como deporte.



No obstante, la información fue desmentida por la entidad.



La noticia tomó vuelo en distintos medios de comunicación a nivel internacional. Algunos sitios web incluso presentaron posibles participantes y otros realizaron encuestas de opinión.



Ante el revuelo, Anna Setzman, portavoz de la Confederación Sueca de Deportes, en una declaración escrita para la cadena alemana DW aseguró que: "En este momento, se esta difundiendo información falsa en algunos medios internacionales sobre Suecia y los deportes suecos, la negamos categóricamente".



Pero... ¿por qué se produjo esta confusión? Según el periódico sueco Göteborgs-Posten, quien estaría detrás del escándalo sería Dragan Bratic, el dueño de varios clubes de 'striptease' en Suecia y quien en enero de 2023 habría hecho una solicitud para convertirse en miembro de la Confederación Sueca de Deportes con el objetivo de crear una Federación Sueca de Sexo. Su solicitud fue rechazada.



Sobre el presunto campeonato, la verdad es que existe en la web una página llamada 'Federación Sexual Sueca'. Al ingresar aparece una cuenta regresiva para el 'torneo', que parece ser un concurso de actores de cine para adulto de distintos países. Su organizador sería Bratic.



Al respecto Anna Setzman dijo para la DW que: "No hay ninguna federación sexual que sea miembro de la Confederación Sueca de Deportes".



