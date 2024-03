Supermartes avanza en definir segundo pulso Trump-Biden

Quince estados de Estados Unidos votaron ayer en el día más grande de las primarias presidenciales, una cita conocida como supermartes y que fue un mero trámite ante la casi inevitable reedición del duelo entre el actual presidente, el demócrata Joe Biden, y el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021).



Entre los votantes no existe sensación alguna de que Nikki Haley, la única republicana que intenta hacerle sombra a Trump, pueda lograr un vuelo milagroso que catapulte sus aspiraciones a la Casa Blanca.



“Tendría que haberse retirado ya, es obvio que no ganará”, comenta Larry Jennings, un votante republicano que orgullosamente se define como MAGA, del lema trumpista ‘Make America Great Again’ (Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos).



Desde que arrancaron las primarias republicanas con los ‘caucus’ de Iowa en enero pasado, Trump ha arrasado en casi todas las contiendas, apuntalando así su nominación para batirse de nuevo en noviembre contra Biden, quien buscará su reelección.



Haley no logró ni tan siquiera imponerse a Trump en Carolina del Sur, su estado natal y del que fue gobernadora, y solo ha ganado las primarias del Distrito de Columbia, una contienda con muy poco peso político.



En Carolina del Norte, considerado bisagra entre demócratas y republicanos, la mayoría de votantes están registrados como independientes, de manera que los resultados pueden vislumbrar si hay cabida para una tercera opción. En los últimos días han dado mítines en el estado Trump, Haley y la vicepresidenta Kamala Harris, compañera de fórmula de Biden.



Pero el sentimiento generalizado es que estas son unas primarias muy poco competitivas, con Biden y Trump acariciando su nominación, de modo que se espera una baja participación, dijo Lightning Czabovsky, experto en macrodatos de la Universidad de Carolina del Norte.



Biden, con el reto de levantar los ánimos si Trump tiene la nominación garantizada, Biden todavía más, dado que es tradición que el presidente en ejercicio no enfrente casi oposición interna en las primarias. Pero tiene el reto de levantar los ánimos de sus propias filas ante las encuestas que lo sitúan en noviembre por detrás de Trump.



De otra parte, Biden aventaja por solo dos puntos porcentuales al aspirante republicano Donald Trump en el global de la quincena de estados del supermartes, si es que se enfrentaran en las elecciones generales del próximo noviembre.



Así lo refleja un estudio de la Florida Atlantic University (FAU) y Mainstreet Research, según el cual en el conjunto de los 15 estados que votan este martes, en el día grande de las primarias republicanas y demócratas, Biden suma un 46 % de intención de voto frente a un 44 % que registra Trump, que se perfila como el candidato republicano.



Lo anterior supone una merma para el actual inquilino de la Casa Blanca respecto a las elecciones de 2020, donde ganó en esos 15 estados con 8 puntos porcentuales de ventaja en total (53 % contra 45 % que sumó el expresidente (2017-2021).



“Esta disminución, si se repite a nivel nacional, representaría una votación nacional prácticamente empatada”, señala en una nota la universidad floridana.



Esta variación es más notoria entre los votantes hispanos de estos estados, quienes hace cuatro años le dieron la victoria al demócrata (48,6 %) sobre el en ese entonces presidente Trump (40,8 %). Pero en caso de un hipotético enfrentamiento entre ambos en noviembre próximo la figura es inversa: el republicano aglutina el 46,4 % de intención de voto contra el 44,5 % de Biden.



EFE