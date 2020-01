Supervivencia, la mayor prioridad de Huawei para 2020

El presidente rotatorio de Huawei, Eric Xu, aseguró hoy que la "mayor prioridad" de la tecnológica china para 2020 será "la supervivencia", tras ser vetada por parte de las autoridades estadounidenses.



En una carta publicada con motivo del final de 2019 -un año "extraordinario" para Huawei-, Xu afirma que la empresa ha resistido: "Pese a los intentos del Gobierno estadounidense de oprimirnos".



El directivo afirma que los ingresos derivados de ventas de la empresa -que no cotiza en bolsa- han crecido en torno a un 18 % en 2019 según las estimaciones internas, que los sitúan en 850.000 millones de yuanes (121.794 millones de dólares, 108.691 millones de euros), aunque es una cifra menor que sus proyecciones iniciales.



De cara a 2020, Xu afirma que Huawei seguirá estando en la lista negra estadounidense: "No creceremos tan rápidamente como en la primera mitad de 2019 (...). Va a ser un año difícil para nosotros". El presidente rotatorio cree que Washington "seguirá reprimiendo el desarrollo de tecnología puntera a largo plazo", lo que generará un "entorno desafiante para que Huawei sobreviva y prospere", algo a lo que se suma también la ralentización de la economía mundial.



"Cualquier riesgo que menoscabe la continuidad de nuestros negocios debe ser tomado como un asunto de vida o muerte. Debemos ir contrarreloj y deshacernos de cualquier tipo de esperanza no realista", reclama Xu, que pide a sus empleados que se tomen la supuesta campaña "estratégica y a largo plazo" de EE.UU. contra Huawei como una oportunidad de motivación "y ganar músculo".



Washington prohibió en mayo a las empresas estadounidenses tener vínculos comerciales con Huawei debido a la supuesta amenaza de sus redes de quinta generación (5G) para la seguridad nacional, aunque desde entonces ya ha decretado dos moratorias a la decisión, por lo que al menos hasta febrero sigue pudiendo operar en EE.UU.



Con respecto a las dudas que genera en múltiples países occidentales sobre la seguridad de sus equipos y su supuesta subordinación al Partido Comunista chino, el dirigente reiteró: "El cumplimiento con todas las leyes y regulaciones siempre ha marcado nuestras operaciones a nivel global de los pies a la cabeza". Recientemente, la empresa salió al paso de un artículo de The Wall Street Journal, que aseguraba que había recibido 75.000 millones de dólares en ayudas del Gobierno chino y que gozaba de protección especial por parte del régimen.



Huawei negó haber recibido dichas cantidades y aseguró que Pekín le dispensa el mismo tratamiento que al resto de empresas privadas que operan en el país. "Reforzar la ciberseguridad y la protección de la privacidad de los usuarios está en lo más alto de nuestra agenda, y seguiremos rigiéndonos por todas las leyes y regulaciones en los mercados donde operamos", prometió Xu.



Por último, Xu quiso dedicar un mensaje de ánimo a los empleados de la empresa: "Recordad siempre que somos la caña de bambú que siempre se mantiene erguida y orgullosa contra el viento de todas las direcciones, ya sea del norte o del sur, del este o del oeste".



EFE