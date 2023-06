Acuerdo de ambiente en Mercosur no es bien visto en Suramérica

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó que la propuesta de anexo medioambiental al acuerdo de asociación negociado con el Mercosur no ha sido “bien recibida” por los países del bloque suramericano.

“Se ha presentado un protocolo adicional que no reabre el acuerdo, sino que lo complementa para tener en cuenta las preocupaciones de carácter ambiental de varios países europeos”, indicó Borrell.



El representante, dijo que “ese protocolo adicional no ha sido bien recibido por los colegas latinoamericanos”, además aseguró que en cualquier caso que “no tenemos respuesta concreta de su parte” sobre la razón.



De la misma manera, el jefe de la diplomacia comunitaria indicó que diferentes países de la UE pedían que el acuerdo de asociación con el Mercosur, “se completara con garantías de preservación de la masa forestal”.

El documento también recoge “otras preocupaciones ambientales en una parte del mundo que es una potencia ambiental de primer orden”.

Sin embargo, Borrell afirmó que cuatro años después de que se cerrara el texto del acuerdo “las cosas siguen más o menos como están, si no peor”.



Hizo eco de la reciente visita del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a París, donde “de manera muy clara, rechazaba esa aproximación considerándola una amenaza”, dijo sobre la posición europea.

PORTAFOLIO