Suspenden el World Mobile Congress por temor de coronavirus

GSMA, la patronal mundial de los operadores móviles y organizadora del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona (nordeste de España), ha decidido finalmente cancelar la edición de este año del evento ante la oleada de cancelaciones de compañías asistentes por temor al coronavirus.



(Coronavirus espanta a las tecnológicas del Congreso Móvil de Barcelona).

Horas antes del anuncio, la organización había manifestado que mantendría contactos regulares con las autoridades sanitarias internacionales y españolas, así como con expertos, para garantizar el bienestar de todos los asistentes al congreso.



Tras horas de conversaciones, la organización decidió suspender el congreso, después de que en la última semana una treintena de compañías hayan anunciado su no asistencia por su preocupación por el coronavirus COVID-19 y para proteger la salud de sus empleados.



(Las claves del Mobile World Congress de Barcelona).



LG fue la primera compañía que la semana pasada se retiró del salón, y tras ella se ha producido una cascada de deserciones, como las de Sony, Ericsson, Amazon, NTT Docomo, Rakuten, Intel, Facebook o, más recientemente, Deutsche Telekom, AT&T, Nokia o Vodafone, una de las principales operadoras europeas, que además es miembro del Consejo de Administración de GSMA.



Los organizadores no han podido detener el goteo de bajas, a pesar del esfuerzo adicional que han hecho en los últimos días para transmitir un mensaje de tranquilidad y normalidad, anunciando nuevas restricciones de acceso al salón y reforzando las medidas de higiene y seguridad.



También las administraciones públicas -Gobierno central, regional y municipal- han insistido en las últimas semanas en que no había razones sanitarias para suspender el Mobile y que no era necesario tomar más medidas de protección que las adoptadas hasta ahora.



(El coronavirus, con efecto en el Mobile World Congress).



Pese a todo, el temor a un posible contagio en el MWC ha pesado más que los argumentos de los organizadores y el Mobile finalmente no podrán celebrar su edición de 2020.



Barcelona se queda así este año sin el principal congreso de telefonía móvil del mundo, con todas las consecuencias, principalmente económicas, que ello comportará.

Y es que GSMA preveía que el Mobile dejara este año en Barcelona 492 millones de euros (unos 535 millones de dólares), que reuniera a más de 110.000 congresistas de 200 países y que creara unos 14.100 empleos a tiempo parcial.