Tecnología para lidiar con la pandemia de la diabetes

En la actualidad, cerca de 41 millones de personas en Latinoamérica y 400 millones en el mundo tienen diabetes. Esa cifra, además, sigue creciendo conforme avanza el tiempo, al grado que se estima que antes de 2040 habrá 68 millones de diabéticos en la región.



“La diabetes, que era la pandemia de la que todos hablábamos antes de que llegara el Covid-19, supone un desafío para los sistemas de salud y una amenaza para su sostenibilidad financiera”, indica María Jesús Salido, CEO de Social Diabetes, una startup que brinda una aplicación móvil que permite a los pacientes utilizar diversas herramientas digitales para monitoreo y análisis en pacientes diabéticos que ayudará a mejorar la calidad de vida de más de 1 millón de personas en los próximos 2 años.



La diabetes supone uno de los principales desafíos de la salud del siglo XXI, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Datos de la organización indican que la cifra de personas que sufren de esa patología ascenderá a 642 millones a nivel mundial hacia 2040.



Una de las ventajas de esta solución es que permite al paciente estar en contacto con un profesional sanitario a distancia, evitando así su desplazamiento a un centro de salud y reduciendo las posibilidades de contraer Covid-19 en este grupo catalogado como de alto riesgo.



“Pensamos que la gestión de la diabetes depende más de los pacientes que del sistema. Entonces, si queremos acelerar la respuesta, tenemos que entregar esta tecnología a los pacientes y digitalizar la terapia para que sean los mismos usuarios los que hacen un uso inteligente de estos datos y los sistemas de salud, a su vez, aporten y generen asistencia alrededor de toda esta data”, agregó María Jesús Salido.



El uso de esta plataforma brinda a los pacientes y médicos una visibilidad más completa de los datos que genera su atención y el monitoreo de su glucosa e insulina, además de agilidad en los procesos.



“Antes de la aplicación, lo que no tenía era el cálculo de la insulina a bordo. Lo anotaba todo en otro lado o en un cuaderno. Claro, de repente sacar el cuaderno era un poco tedioso. Ahora tengo ese beneficio de saber siempre, en todo momento, cuánta insulina me queda en el cuerpo, por mencionar un ejemplo”, indica Carlos Soto, paciente de 31 años originario de Chile.



Social Diabetes es una startup con sede en Barcelona, Londres y Ciudad de México, líder en el mercado hispano de soluciones digitales y una de las plataformas más prestigiosas a nivel global para el manejo de la diabetes. Con el propósito de ampliar la cobertura a toda la región para mejorar el bienestar de la población, CAF -banco de desarrollo de América Latina- realizó una co-inversión con el Fondo Venture Innovation Fund II (VIFII), administrado por ALLVP de México, en esta startup.



Esta solución cuenta con una plataforma de gestión digital de la diabetes compuesta de 2 elementos. Una aplicación móvil para los celulares que les permite tener la diabetes bajo control y tener una vida más flexible y más segura. Y por otro lado la plataforma web que permite a los profesionales de la salud gestionar remotamente a los pacientes y hacer un uso de los datos para entregar una atención más personalizada y más eficiente.



“La aplicación es que me da un panorama global de cómo se está comportando la glicemia de mi hijo”, indica Nasly Montoya, originaria de Medellín, Colombia, y madre de un menor de 9 años con diabetes de tipo 1. “Esta app nos da la oportunidad de bajar la información de los reportes cuando vamos a ir a ver al doctor. Es una aplicación que ha mejorado nuestra calidad de vida y ha sido muy positiva tanto para mi y como para mi hijo”.



La aplicación ha generado beneficios adicionales en tiempos de pandemia por COVID-19, cuando las consultas presenciales se vieron imposibilitadas.



“Puedo tener comunicación en cada momento con mi médico desde donde me encuentre. En cada instante donde yo registro mis niveles de glucosa mi médico se entera y esto me ayuda a tomar decisiones en el día a día y no esperarme hasta la consulta”, explica Erika Backhoff, paciente mexicana que vive con diabetes tipo 1 desde los 13 años.



“Esto, en tiempos de pandemia donde las consultas presenciales se han vuelto más en telemedicina, me ha ayudado mucho para poder tomar decisiones”.



El mundo enfrenta una crisis global sin precedentes en el sector salud, por lo que es importante apoyar en la implementación de soluciones tecnológicas, como Social Diabetes, con el fin de instrumentar en conjunto el crecimiento regional y continuar apoyando a las millones de personas con padecimientos de este tipo.





Fernando Ehlers, ejecutivo principal de comunicación en CAF

