Por qué la temporada de huracanes sería más fuerte que la de 2023

La temporada de huracanes para 2024 en el Caribe, que comenzará en junio próximo, podría ser “no tan benigna” como en el 2023, dijo este lunes a EFE el representante de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe, el ecuatoriano Rodney Martínez.



“Esperamos que el Atlántico puede seguir caliente, pero el Pacífico jugará otro rol este año, es decir, y me estoy adelantando a lo que es un pronóstico bastante complejo, pero de todos modos las condiciones para el 2024 no van a ser tan benignas para la región como lo fueron en el 2023”, indicó Martínez, en el marco de la reunión del Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV (AR IV), que se inauguró este lunes en la capital panameña.



Explicó que cuando el Pacífico está frío los huracanes tienden a hacerse más frecuentes en el Caribe y “parece que esa condición se podría darse en 2024”. “Estas dos condiciones (Pacífico frió y Caribe cálido), son amplificadoras de la intensidad de la frecuencia de huracanes en el Caribe entonces, por eso digo que más bien el año pasado fue un año de condiciones -que de alguna manera- no fue tan adversa para los países miembros”, explicó.



La temporada de huracanes de 2023, que finalizó en noviembre pasado, sorprendió por su “inesperada actividad” con la formación de 20 tormentas con nombre y 7 huracanes.

EFE