Borrell insta a ‘desafiar’ a los que dicen que Ucrania no puede ganar a Rusia

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, instó este miércoles a "desafiar" a aquellos que dicen que Ucrania no puede ganar la guerra contra Rusia, cuya invasión a gran escala está a punto de cumplir dos años.



"Necesitamos desafiar las afirmaciones de que Ucrania no puede ganar, que el apoyo occidental no se mantendrá y que se debe apaciguar a (el presidente ruso, Vladímir) Putin. Esas afirmaciones estaban equivocadas en 2022, y lo siguen siendo hoy", afirmó Borrell en un discurso ante la Rada Suprema (Parlamento) muy aplaudido por los diputados.

En su cuarta visita a Ucrania desde la invasión, que comenzó el 24 de febrero de 2022, Borrell defendió un cambio de "paradigma" en la Unión Europea y que se pase de apoyar a Ucrania "por el tiempo que sea necesario" a comprometerse con "lo que sea necesario" para que el país logre la victoria.



"Para poder contrarrestar eficazmente la propaganda rusa antioccidental, debemos ser coherentes con nuestros principios. Y no estoy seguro de que siempre lo hayamos sido", reconoció Borrell ante los parlamentarios, al defender una paz "justa" para los ucranianos, pero también en Gaza.



La UE quiere evitar un mundo donde "los países poderosos cambian las fronteras a voluntad", añadió, y advirtió de que "si la estrategia de Putin resulta exitosa, envalentonaría a Rusia y otras autocracias".



"Debemos mostrar a Rusia tal como es: el último imperio colonial de Europa, un anacronismo (...) Hasta que se resuelva esta cuestión de la identidad de Rusia, Rusia seguirá siendo una amenaza para sus vecinos y para Europa", recalcó, ante una cámara en la que anteriormente comparecieron la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen; el presidente del Consejo, Charles Michel, y la presidentade la Eurocámara, Roberta Metsola.



Los ataques con misiles y drones rusos alcanzaron ciudades de toda Ucrania. EFE

Ayuda militar europea

El alto representante reivindicó la capacidad de la industria de defensa europea para seguir incrementando la producción y cubrir el déficit de Ucrania en munición, dijo que ya ha aumentado un 40 % desde el inicio de la guerra y añadió que ahora es capaz de producir "un millón" de municiones para artillería al año. Esa cantidad, agregó, alcanzará los 1,4 millones al final de 2024.



La UE se comprometió en marzo del año pasado a entregar un millón de proyectiles de artillería de 155 milímetrospara Ucrania, de los que ha conseguido suministrar un poco más de la mitad. Borrell previó que se alcance el millón de municiones entregadas "antes del final del año".



"Somos plenamente conscientes de que se trata de una carrera contra el tiempo con la Rusia de Putin", dijo el político español. Portavoces militares de Kiev y soldados ucranianos entrevistados por EFE señalan la inferioridad en cantidades de munición para artillería como la principal ventaja en este momento de la guerra para Rusia, que ha recurrido a sus socios norcoreanos para conseguir más proyectiles.



Borrell explicó que ayer visitó en Kiev dos de las "centenares" de fábricas de drones militares que, según dijo, existen en Ucrania. "Drones de 300 euros que destruyen tanques. Creatividad ucraniana que puede hundir acorazados como el Ivanovets", dijo sobre la corbeta militar rusa hundida con drones navales por Ucrania en el mar Negro la semana pasada.



El frente de las reformas Borrell, que mantuvo previamente una reunión con los líderes de todas las fuerzas en el poder y en la oposición, constató el "consenso" existente entre los partidos políticos, la sociedad civil y las empresas sobre su elección europea.



"Esta unidad y consenso serán esenciales porque el camino hacia la membresía en la UE es largo" y requiere una modernización profunda e integral de la gobernanza, economía y sociedad ucranianas, advirtió el jefe de la diplomacia europea.



Alertó contra la corrupción que "socava significativamente la eficiencia del esfuerzo bélico y de la reconstrucción, y también socava la buena voluntad y el apoyo" europeo. Y destacó además la importancia de que haya pluralismo político.

