Tensión en Oriente Medio lleva al oro a su nivel más alto en seis años

El oro se disparó al nivel más alto en más de seis años a medida que las tensiones en rápido aumento en Oriente Medio avivaron la demanda de activos refugio. Goldman Sachs Group Inc. dijo que el metal amarillo ofrecía una cobertura más efectiva que el petróleo ante la crisis.



El paladio amplio las ganancias a un máximo histórico. El lingote rondaba los US$1.600 la onza después de que Teheran dijese que ya no acataría los límites a su enriquecimiento de uranio tras el asesinato del general Qassem Soleimani.

Asimismo, el presidente Donald Trump dijo que estaba preparado para atacar a Irán "de manera desproporcionada" si el país toma represalias contra cualquier objetivo estadounidense. El oro "ha entrado en 2020 con un fuerte impulso", dijo Gavin Wendt, analista senior de recursos de MineLife Pty en Sidney, en un correo electrónico.



"Cuando se tiene en cuenta la incertidumbre actual con respecto a las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China y los problemas de seguridad con Irán, el oro es lo más logico".



El metal dorado esta ampliando el mayor avance anual desde 2010, impulsado por un dólar mas débil, tasas reales más bajas y el impacto de la guerra comercial en el crecimiento mundial. Las crecientes consecuencias del ataque con un dron a Soleimani podrían intensificarse, afectando el apetito por el riesgo y propiciando la demanda de refugios por los inversores.



Los analistas de Goldman advirtieron que había numerosos escenarios posibles en estos momentos, pero el banco señalo que los lingotes podrían ser una mejor apuesta que el petróleo.



"La historia muestra que, en la mayoría de los escenarios, el oro probablemente se recuperara mucho más allá de los niveles actuales", dijeron los analistas Jeffrey Currie y Damien Courvalin en un comentario con fecha de 6 de enero.



Esto está en "consonancia con nuestro análisis previo, que muestra que las inversiones en oro son una mejor cobertura para tales riesgos geopolíticos". El oro al contado llego a subir un 2,3% a US$1.588,13, el nivel más alto desde abril de 2013, y se cotizaba a US$1.574,29 a las 7:17 a.m. en Londres.



El paladio salto un 1,5% a US$2.019,73 la onza, un nuevo record, mientras que la plata y el platino también subieron. Hay otros factores que respaldan los lingotes. Es poco probable que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en los próximos seis meses, lo que a su vez probablemente frenara el dólar estadounidense, y ambos factores son "extremadamente positivos" para el oro, según Wendt de MineLife.



Las empresas mineras de oro cotizaban al alza. Newcrest Mining Ltd., el mayor productor de Australia, llegó a subir un 3,9% en Sidney, mientras que Evolution Mining Ltd. avanzó un 6,8%.



El paladio también se ha beneficiado del optimismo que rodea a los activos refugio así como de sus propios fundamentos, en particular de un déficit de varios años a medida que aumenta la demanda de autocatalizadores por los estándares de emisiones más estrictos.



"El paladio, al igual que el oro, ha estado subiendo gradualmente en las últimas dos semanas, y el conflicto entre Estados Unidos y Teheran parece haber reforzado esto", dijo Sean MacLean, estratega de análisis de Pepperstone Ltd. "La demanda de paladio está aumentando más rápido que la oferta, por lo que la tendencia a largo plazo esta al alza de todos modos".