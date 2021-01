Tercer confinamiento encamina a Reino Unido a una recesión más dura

Gran Bretaña se dirige a una recesión más pronunciada después de que el primer ministro, Boris Johnson, sometiera a la nación a una cuarentena sin un final claro. Economistas dijeron que la medida, anunciada el lunes y que busca evitar que el servicio de salud se vea abrumado por el aumento de los casos de coronavirus, significa que la economía del Reino Unido se contraerá en el primer trimestre.



Eso retrasará la recuperación de la peor recesión en tres siglos, que a juicio de los analistas ya era poco probable que fuera antes de 2023. El cierre de escuelas significa que este golpe sera peor que las restricciones impuestas en noviembre, según Bloomberg Economics.



También ejerce presión sobre el canciller del Tesoro, Rishi Sunak, para que gaste más en apoyo a empresas y trabajadores, un esfuerzo que el Institute of Economic Affairs estima que puede costar a la economía 18.000 millones de libras (US$24.000 millones) al mes, el equivalente a 18% del producto interno bruto.



"Esto es malo", dijo Ludovic Subran, economista jefe de Allianz SE, en una entrevista con Bloomberg Televisión. "El Reino Unido es una economía de servicios, por lo que se trata de cerrar los servicios, y es malo porque cosas como las escuelas son una gran parte del PIB. También porque determinan la cantidad de padres que pueden trabajar".



Sunak anunciará un paquete específico. También puede alentar al Banco de Inglaterra a proporcionar más apoyo, ya sea acelerando el ritmo de su programa de compra de bonos o tomando medidas más drásticas, como reducir las tasas de interés por debajo de cero por primera vez.



"El apoyo financiero para las empresas debe intensificarse de acuerdo con las devastadoras restricciones que se les imponen", dijo Adam Marshall, director general de British Chambers of Commerce. "No se debe permitir que las empresas fracasen ahora, cuando el lanzamiento de la vacuna proporciona luz al final de este largo túnel".



Si bien no se prevé que el daño del último cierre sea tan grave como la contracción récord de 18,8% en el segundo trimestre del año pasado, continúa un periodo tórrido para el Reino Unido y puede aumentar los efectos de las consecuencias a largo plazo del virus.



También se produce pocos días después de que el Reino Unido dejara oficialmente la Unión Europea, lo que significa que las empresas tienen que hacer frente a las interrupciones paralelas a las del covid y a las nuevas regulaciones que rigen el comercio con el mayor socio de la nación.



Bloomberg