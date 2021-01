Fuerte sismo sacude a Croacia

Un fuerte terremoto sacudió este martes la zona central de Croacia, causando al menos siete muertos -entre ellos una niña- y una veintena de heridos.



El sismo ha agravado la ya difícil situación de los hospitales durante la pandemia de la covid-19, y dos clínicas han tenido que ser evacuadas.



El intenso temblor de 6,2 grados de magnitud en la escala de Richter golpeó con fuerza a la ciudad de Petrinja, a unos 50 kilómetros al sudeste de Zagreb.



Equipos de rescate, con médicos y bomberos apoyados por 130 soldados, acudieron hoy a Petrinja, Sisak y Glina, las ciudades más afectadas, para asistir en las operaciones de rescate más urgentes.



DESTRUIDA LA MITAD DE PETRINJA



"Con tristeza informamos de los fallecidos: una niña (de 12 años) en Petrinja y cinco varones en (la aldea de) Majske Poljane", señaló el Ministerio del Interior croata en su cuenta oficial de Twitter.



Poco después, se confirmó la muerte del organista de la iglesia de Zazine, cerca de Sisak, derrumbada. Justo cuando el alcalde de Petrinja, Darinko Dumbovic, estaba hablando, en una entrevista al aire libre a la televisión regional N1, sobre el sismo de 5 grados ocurrido ayer en la misma ciudad, se produjo el nuevo terremoto.



Las cámaras captaron el temblor, el pánico de los presentes y cómo caían los escombros en torno al lugar de la entrevista. "La mitad de la ciudad está derrumbada", dijo Dumbovic poco después.



El presidente del país, Zoran Milanovic, y el primer ministro, Andrej Plenkovic, se trasladaron a los lugares más golpeados. "El centro de Petrinja es como Grozni en Chechenia. La gente está muy asustada", señaló Milanovic. Otra ciudad fuertemente dañada es la cercana Glina y la aldea Majske Poljane, que se ha quedado sin luz y agua potable.



"Pedimos ayuda urgente. Necesitamos todo: contenedores de alojamiento, mantas, alimentos, medicina, médicos, todo", urgió Branka Mitic, la vicealcaldesa de Glina. Los medios locales aseguran que hay otras aldeas destruidas a las que los equipos de rescate no habían podido llegar aún.



EVACÚAN A PACIENTES DE COVID



El terremoto se produjo cuando Croacia está fuertemente afectada por la segunda oleada de la pandemia del coronavirus.



Los hospitales de Petrinja y de Sisak han quedado tan dañados que tuvieron que ser evacuados. Los pacientes, incluidos los de covid, estaban siendo trasladados a otras clínicas, sobre todo de Zagreb.



"Quedaron destruidas las unidades de enfermedades internas, cuidados intensivos, cirugía, ginecología", declaró a la TV pública HRT el director del hospital de Sisak, Tomislav Dujmenovic, tras resaltar que fue "pura suerte" que no hubiera víctimas del terremoto entre los pacientes.



Con 1.113 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, Croacia es el país con la mayor incidencia de covid-19 en la Unión Europea, y está en segundo lugar por la de muertos (27 por 100.000 habitantes), según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.



CAMINOS OBSTACULIZADOS



Muchas partes de la región están sin electricidad y sin agua potable, por lo que la evacuación proseguía esta noche en la oscuridad y en medio de nuevas réplicas del sismo, con la ayuda de helicópteros militares ya que varias carreteras han quedado bloqueadas.



El terremoto fue sentido en doce países del centro y sudeste de Europa, según el Instituto geológico USGS de Estados Unidos.



En Zagreb, además de asustar a la población, que ya vivió un seísmo de 5,5 grados durante la primera ola de la pandemia, en marzo, el temblor causó daños en varios edificios.



"Fue terrible. Me agarré al marco de la puerta. Todo se movía, sacudía, parecía que las paredes se derrumbarían. Y duró mucho.., no paraba", describió a Efe una ciudadana de Zagreb. Se sintió también en la capital de Eslovenia, donde el temblor obligó a suspender una sesión del Parlamento y, como medida de prevención, se paró la actividad de la central nuclear eslovena de Krsko, a unos 80 kilómetros en línea recta desde el epicentro del seísmo.



La Unión Europea, España y otros países han ofrecido ayuda a Croacia. "Nuestra solidaridad con las víctimas y todo el apoyo", escribió el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en un mensaje en su cuenta de Twitter.



