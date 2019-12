Tesla baja precios en China

Tesla Inc. está considerando reducir el precio de sus sedanes Model 3 fabricados en China en un 20% o más el próximo año, dijeron personas familiarizadas con los planes, en una apuesta a que la medida atraerá compradores a medida que el mayor mercado de vehículos eléctricos del mundo se desacelera.



Tesla quiere reducir costos mediante el uso de más componentes locales, lo que le permite importar menos piezas y evitar aranceles, dijeron las personas, que pidieron que no se relevara su identidad ya que el asunto no es público.

Los precios de los automóviles, que se fabricarán en la nueva instalación de Tesla en Shanghái y comenzarán a partir de 355.800 yuanes (US$50.800), probablemente se reducirán a partir de la segunda mitad de 2020, señalaron las personas.



El responsable ejecutivo del grupo, Elon Musk, cuenta con la planta multimillonaria en Shanghái, la primera fábrica de Tesla fuera de Estados Unidos, para sacar ventaja a fabricantes como BMW AG y Daimler AG, que también tienen puesta la mirada en China con nuevos modelos eléctricos.



La medida también presionaría a empresas nacionales como NIO Inc. y Xpeng Motors a hacer lo mismo con los recortes de precios. “La gente compra por el precio, esto ayudará a impulsar la cuota de mercado de los vehículos eléctricos”, dijo Bill Russo, fundador de la consultora con sede en Shanghai Automobility Ltd. “Esto también obligará a los productos de la competencia a realizar ajustes”. Un recorte del 20% reduciría el precio inicial del Modelo 3 a menos de 300.000 yuanes.



Xpeng dijo el mes pasado que su nuevo sedan P7 tendrá un precio de entre 270.000 yuanes a 370.000 yuanes. El vehículo utilitario deportivo ES6 de NIO, su modelo más barato, comienza en 358.000 yuanes.



La competencia se está intensificando a medida que los fabricantes se enfrentan a una caída sin precedentes. Las ventas de eléctricos han disminuido durante meses en China después de que el Gobierno recortara los subsidios. El posible descenso de precios muestra que Tesla es consciente de la competencia, pero la medida también podría afectar las ventas iniciales de la marca a media que los clientes esperan precios bajos.