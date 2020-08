TikTok demanda al gobierno de EE. UU. por veto impuesto en ese país

TikTok confirmó que presentará este lunes una demanda contra el gobierno de Estados Unidos a causa de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca bloquear la red social china acusándola de espiar para Pekín.



(Lea: Trump ataca a los grandes éxitos chinos en internet)



"Estamos totalmente en desacuerdo con la posición del gobierno de que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional", sostiene la compañía en una publicación de blog, en la que asegura que no inicia la demanda "a la ligera".



(Lea: Microsoft habría parado las negociaciones para comprar TikTok)

"Hoy presentamos una demanda en un tribunal federal contra los esfuerzos de la administración para prohibir TikTok en Estados Unidos".



"Con esta orden ejecutiva que amenaza con prohibir nuestras operaciones en Estados Unidos, que de paso elimina la creación de 10.000 empleos en Estados Unidos y perjudica irreparablemente a los millones de estadounidenses que recurren a esta aplicación para divertirse y aprovechar un medio particularmente vital durante la pandemia, simplemente no tenemos otra opción", agrega la compañía.



El presidente estadounidense ha estado acusando durante meses a la plataforma para compartir videos, propiedad del grupo ByteDance, de desviar datos de usuarios estadounidenses en beneficio del gobierno chino.



El 6 de agosto, Trump prohibió a las empresas estadounidenses realizar cualquier transacción con ByteDance después de un plazo de 45 días. El decreto no especifica las consecuencias prácticas, pero la prohibición podría obligar a Google y Apple a eliminar la red de sus tiendas de aplicaciones, impidiendo efectivamente que se utilice en Estados Unidos.



TikTok argumenta en su demanda que no contó con el beneficio del "debido proceso", como lo garantiza la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ya que la empresa no tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos antes de la firma del decreto.



También dice que no está dentro del alcance de la ley utilizada por Trump para justificar su decreto, que se refiere a los "proveedores de telecomunicaciones". La administración estadounidense no ha tenido en cuenta ninguno de sus esfuerzos en materia de transparencia y comunicación, sino que sus decisiones están "altamente politizadas", sostiene además la red social.



El conflicto ocurre en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas y comerciales entre Washington y Pekín. Argumentando amenazas a la seguridad nacional, el presidente Trump dio a ByteDance hasta mediados de noviembre para vender las operaciones estadounidenses de la red, so pena de bloquearla en Estados Unidos.



AFP