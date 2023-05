La respuesta de TikTok para evitar la prohibición en estado de EE. UU.

Una ley promulgada en el estado de Montana, región en el norte de Estados Unidos, prohíbe el uso de la aplicación TikTok. La proscripción se hizo formal con la firma del gobernador, Greg Gianforte, el pasado 17 de mayo.



El anuncio de la prohibición provocó la reacción de la red social. El gigante interpuso una demanda con el objetivo de “proteger tanto el negocio como a cientos de usuarios".



Además, los representantes de TikTok, creada el 7 de septiembre de 2016, insistieron en que: "La ley aprobada recientemente en Montana es sencillamente inconstitucional porque ataca el derecho a la libertad de expresión”.



Esta misma idea la comparten cinco usuarios de la red: presentaron un recurso legal ante el tribunal de Montana. En general, todos sostuvieron que dicha acción violaba el derecho a la libre expresión.



Además, para algunos contradictores de la medida es un tema que tiene que ver con la seguridad nacional, es decir que la decisión no debe tomarse de manera independiente en el estado.



Por su parte, algunos políticos estadounidenses han defendido la decisión, pues consideran que la compañía está bajo control del Gobierno chino y podría convertirse en una estrategia de espionaje al servicio de Pekín.



Por ejemplo, el propio gobernador de Montana dijo en su cuenta de Twitter que respalda la prohibición. Para él la razón detrás de la medida es: "Proteger los datos personales y privados de los habitantes de Montana del Partido Comunista Chino".



En marzo de este año, Shou Zi Chew, CEO de TikTok se enfrentó a republicanos y democratas en el Congreso estadounidense para responder a la idea de que ‘el poder chino’, a través de la red social, se había infiltrado en la sociedad norteamericana y causaba estragos en la salud física y mental de los usuarios.



Chew continua promoviendo medidas para tranquilizar a EE. UU., la más reciente adoptada en ese país consiste en dejar a cargo de empresas de este país el trabajo de almacenamiento y supervisión de los datos de los ciudadanos estadounidenses.



Sin embargo, no solo el estado de Montana ha prohibido TikTok. El Reino Unido hizo lo propio y lo aplicó a los legisladores del país, lo mismo hizo la Comisión Europea y Australia en los dispositivos móviles pertenecientes al Gobierno.



