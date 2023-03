Los límites que el mundo le está poniendo a la red social TikTok

Diferentes acusaciones y argumentos contra la plataforma Tik Tok ponen en vilo la permanencia de la red social en diferentes naciones del mundo. Canadá, Estados Unidos y los 27 países que conforman la Unión Europea prohibieron el uso de esta ‘app’ en los dispositivos de uso oficial de cada una de las personas que hacen parte de su personal.



Estas naciones han emitido diferentes argumentos en contra de la plataforma, que es propiedad de la empresa china ByteDance, al abrirse la posibilidad de que el gigante asiático podría acceder a los datos de algunos usuarios.



Por su parte, Estados Unidos, le ha dado 30 días a las agencias federales de eliminar la red social de todos los dispositivos gubernamentales y de contratistas privados. Es así que el Gobierno del presidente Joe Biden cumple un proyecto de ley aprobado en el Congreso de EE. UU. a finales del año pasado que requiere que las agencias federales supriman Tik Tok, debido al temor de que los datos de los usuarios puedan caer en manos del gobierno chino.



Según información recogida por EFE, la cadena de televisión 'CNN'aseguró que el portavoz de Tik Tok Brooke Oberwetter emitió un comunicado en el que calificó esa limitación de teatro político.



“La prohibición de Tik Tok en dispositivos federales se aprobó en diciembre sin ningún debate y, desafortunadamente, ese enfoque ha servido como modelo para otros gobiernos del mundo”, dijo.



Cabe resaltar que un comité de la Cámara de Representantes votará un proyecto de ley apoyado por los republicanos que le otorgaría a Biden la autoridad para prohibir completamente la plataforma. Luego este tendría que ser aprobado por ambas cámaras, sin embargo las medidas contra China son uno de los pocos asuntos que unen a la derecha y a la izquierda en el Congreso.



A su vez, según información de 'France 24', el Parlamento Europeo en menos de una semana, ha decidido prohibir la aplicación china para compartir videos cortos de los teléfonos de su personal por razones de seguridad.



También, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea censuraron la semana pasada a la aplicación en los teléfonos de su personal, para subrayar las crecientes preocupaciones sobre la empresa y su posible uso por parte del gobierno chino para recopilar datos y promover sus propios intereses.



Adicionalmente, Canadá se unió a las exigencias de los demás gobiernos en torno a los limitantes para la red social. Este país anunció prohibirá la aplicación en los dispositivos móviles que proporciona a su personal, alegando “un nivel de riesgo inaceptable” para la privacidad y la seguridad.



“En un dispositivo móvil, los métodos de recopilación de datos de TikTok brindan un acceso considerable al contenido del teléfono”, dijo la ministra del Tesoro, Mona Fortier, y agregó en un comunicado que esta decisión se tomó como medida de precaución.

“No tenemos motivos para creer en este momento que alguna información del gobierno se haya visto comprometida”, agregó.



Igualmente, una portavoz de Tik Tok dijo que la decisión canadiense de bloquear la aplicación fue “curiosa”, ya que se tomó “sin citar ningún problema de seguridad específico”, y lamentó que el gobierno no se haya puesto en contacto con ellos antes del anuncio oficial.



Esta prohibición en Canadá tiene lugar días después de la decisión similar de la Comisión Europea, que prohibió el uso de Tik Tok a su personal para “proteger” la institución, al igual que las autoridades estadounidenses.



Cabe resaltar que las relaciones entre China y Canadá se han deteriorado drásticamente en los últimos años, particularmente después del arresto por parte de Ottawa, a pedido de Estados Unidos, de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, en 2018.



El Comisionado de Privacidad de Canadá, un defensor del pueblo no partidista y funcionario del Parlamento, anunció la semana pasada que inició una investigación sobre Tik Tok con el objetivo de establecer su conformidad con las leyes canadienses.

Su trabajo en particular es verificar que “TikTok haya obtenido un consentimiento válido para la recopilación, el uso y la comunicación de información personal”.



También, el Parlamento de Dinamarca informó que había pedido a sus diputados y a todo su personal desinstalar la aplicación de los dispositivos móviles que suministra, por “riesgo de espionaje”.

Posición de China



China acusó a EE. UU. de abusar de su poder estatal y de su concepto de seguridad nacional después de que Washington anunciase que vetará la aplicación de los dispositivos gubernamentales.



La portavoz de Exteriores china, Mao Ning, afirmó que EE. UU. abusa al reprimir injustificadamente a empresas de otros países. “Estados Unidos, una gran potencia, muestra una falta de confianza en sí mismo al temer a una aplicación popular entre los jóvenes”, manifestó.