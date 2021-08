Tiroteo en el Pentágono: hecho dejó varias víctimas, según autoridades

El Pentágono fue puesto en alerta máxima el martes por la mañana durante una hora y media debido a un tiroteo cercano, según los servicios de seguridad del Departamento de Defensa de Estados Unidos.



Los empleados fueron llamados por un altavoz a permanecer dentro del edificio después de que se escucharon varios disparos en la estación del Metro y buses situada a pocas cuadras del complejo militar ubicado en Arlington, en las afueras de Washington DC.



"El Pentágono está actualmente bloqueado debido a un incidente en el Centro de Tránsito del Pentágono. Le pedimos al público que por favor evite el área", dijo la fuerza de seguridad del Pentágono en un comunicado publicado en su cuenta en Twitter.



Alrededor de 40 minutos después, la fuerza dijo que el lugar del incidente era seguro, sin proporcionar ningún detalle de lo sucedido.



"Todavía es una escena de crimen activa. Solicitamos que todos se mantengan alejados de la entrada de trenes del Metro y el área de la plataforma de buses. El transporte al Pentágono se desvía a Pentagon City", señalaron.



Los servicios de emergencia del condado de Arlington dijeron que había "varios pacientes" en la escena del incidente, aunque no precisaron el carácter de las lesiones.



La estación de televisión local 'WUSA' mostró varias ambulancias y vehículos policiales en las afueras del Pentágono.



El estado de alerta se levantó pasado el mediodía, pero las salidas más cercanas a la estación de Metro y buses del Pentágono permanecían cerradas hasta nuevo aviso.



El jefe de la Agencia de la Fuerza de Protección del Pentágono, Woodrow Kusse, indicó en una conferencia que "un oficial del Pentágono fue atacado en la plataforma del Metrobus, se intercambiaron disparos y hubo varias víctimas", aunque no dejó claro si fueron muertos o heridos.



La cadena 'CNN' indicó, citando tres fuentes oficiales, que un policía murió como consecuencia del tiroteo.



Kusse se abstuvo de confirmar el estado del agresor, después de que trascendieran versiones de que habría muerto, y tampoco aclaró si el hecho supuso una amenaza para la seguridad del complejo.



Según Kusse, hay una "investigación en curso", y prometió proporcionar mayores "detalles" posteriormente, al asegurar que la información de la que dispone es "preliminar".



"La situación se ha resuelto, pero la investigación debe continuar", agregó el oficial, quien dijo desconocer el motivo del incidente.



El secretario de Defensa, Lloyd Austin, "no se encontraba en el edificio en el momento del incidente", dijo el portavoz John Kirby, y agregó que el jefe del Pentágono ha estado informado "regularmente" de cómo evolucionaba todo.



Austin y el jefe de gabinete, el general Mark Milley, estaban en la Casa Blanca para una reunión semanal con el presidente Joe Biden.



AFP