Desaparece submarino que exploraba restos del Titanic

Un submarino que suele transportar turistas para ver los restos del Titanic desapareció, desencadenando una operación de rescate, dijo este lunes la Guardia Costera de Boston (Massachusetts, EE.UU.) a la cadena británica BBC y a la estadounidense CBS



Según la Guardia Costera, no se sabe si había pasajeros a bordo del submarino y, en caso de haberlos, cuántos son. EFE contactó a la Guardia Costera de Boston, pero no ha podido obtener detalles de lo ocurrido.



Algunas compañías organizan viajes de varios días para ver los restos del Titanic, que se encuentran a unos 3.800 metros de profundidad y a una distancia de unos 640 kilómetros de la isla canadiense de Terranova.



OceanGate Expeditions, una compañía que organiza este tipo de expediciones, anunció recientemente en su web y redes sociales que una expedición para ir a ver los restos del

Titanic "estaba en marcha".



El 14 de junio, la compañía dijo en Twitter que estaba usando la empresa de comunicaciones Starlink para mantener abierta la línea de comunicación con la expedición que se dirigía al Titanic.



En el sitio web de la compañía se anuncian viajes de siete días para ver los restos del

Titanic y se especifica que su precio son unos 250.000 dólares.



EFE