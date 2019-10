‘Todos pierden con la ofensiva comercial de Trump’

El daño colateral de las guerras comerciales de Estados Unidos se siente desde los fiordos de Islandia hasta las fábricas de automóviles de Japón.



Gobernadores de bancos centrales y ministros de Finanzas intercambiaron historias tristes en las reuniones de otoño boreal del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se realizaron en Washington la semana pasada.



Algunos también señalaron lo mucho que ha cambiado la política de la Casa Blanca desde la década de 1940, cuando Estados Unidos cofundó el FMI.



En ese momento, la economía mundial había sido golpeada durante más de una década por altas barreras arancelarias, depresión y guerra.



El entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Morgenthau, defendió un sistema económico global, dijo el presidente del Banco Mundial, David Malpass.



Al cierre de la reunión del FMI, de 189 países miembros, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, declaró que ya se estaban aclarando los efectos negativos involuntarios de las guerras comerciales.



“Todos pierden”. Estados Unidos, el mayor importador del mundo, inició una guerra arancelaria con China, el mayor exportador del mundo, hace 15 meses. El presidente Donald Trump además busca renegociar y/o cambiar las relaciones comerciales con muchos de los principales socios de Washington.



Las consecuencias reducirán el crecimiento global en 2019 a 3,0%, el ritmo más lento en una década, estimó el FMI la semana pasada.



Pero ese daño no se reparte por igual. Estados Unidos sigue siendo la menos expuesta de las 20 economías más grandes del mundo a una caída en las exportaciones, en parte debido a su enorme base de gasto interno de consumo.



EUROPA



El daño se siente particularmente en los países europeos que "dependen de las exportaciones y están abiertos al comercio", dijo el comisionado de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, Pierre Moscovici.



Más del 40% del PIB de Alemania derivó de las exportaciones en 2018, la mayor parte de cualquier economía global importante.



La incertidumbre en la comunidad empresarial es generalizada, dijo el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz.



El grupo comercial alemán BGA recientemente revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para las exportaciones alemanas en 2019 a sólo 0,5% desde 1,5%.



Como resultado, muchas compañías están reduciendo sus planes de inversión, algo que tendrá repercusiones en los próximos años. Scholz dijo que las preocupaciones sobre la inminente salida de Reino Unido de la UE y la disputa comercial del bloque con Estados Unidos claramente estaban frenando el crecimiento económico global.



"El problema más importante siguen siendo aquellos factores que no podemos medir, específicamente la renuencia a invertir", dijo Scholz.



El sufrimiento también se siente en países que no dependen de las exportaciones, como Islandia, que se convirtió en la primera economía desarrollada en buscar ayuda del FMI después del colapso bancario de 2008.



Desde entonces, ha reconstruido su economía en lo que se ha llamado una recuperación milagrosa. Ahora, eso está amenazado.



"Nos hemos vuelto dependientes del turismo", explicó Ásgeir Jónsson, gobernador del banco central de Islandia, con un aumento anual de cinco veces a 2,5 millones de visitantes desde la crisis. Sin embargo, las llegadas de extranjeros se han desplomado desde que comenzaron las guerras comerciales, y han caído un 15,6% este verano respecto al año anterior.



SIN INMUNIDAD



El viernes, la Oficina del Gabinete de Japón, que ayuda a coordinar la política gubernamental, rebajó su evaluación de la producción fabril en octubre.



La debilidad de la producción se debió en gran medida a que las exportaciones de automóviles a Estados Unidos cayeron tras crecer de manera constante hasta la primavera boreal, dijo un funcionario del gobierno en una reunión informativa.



"El repunte del crecimiento mundial se está retrasando", dijo el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda.



"La economía de Japón está viendo cómo las exportaciones se debilitan significativamente y eso está afectando la producción de la fábrica".



Estados Unidos no ha sido inmune. Los agricultores estadounidenses se han visto particularmente afectados por los aranceles chinos sobre los productos agrícolas estadounidenses, lo que llevó al gobierno de Trump a dar miles de millones de dólares en ayuda al cinturón agrícola.



La imposición de aranceles al acero y aluminio por parte de Washington y la incertidumbre sobre la aprobación de un nuevo acuerdo de libre comercio de Estados Unidos, México y Canadá (TMEC), también han estancado el desarrollo económico local.



EMERGENTES



Las tensiones comerciales están apoyando los esfuerzos de naciones africanas para crear un continente más autosuficiente. "Debemos asumir la responsabilidad de hacer crecer el comercio entre nosotros", dijo Ukur Yatani Kanacho, secretario interino del Tesoro de Kenia. Abdoulaye Daouda Diallo, ministro de finanzas de Senegal, dijo a periodistas que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China afectarían a las naciones africanas en el sector energético y reducirían los fondos disponibles en los mercados financieros.



La disputa subrayó la importancia del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano, dijo.



Otros mercados emergentes también están bajo presión. Perú redujo su estimación de crecimiento económico de 2019 a 3% en agosto, desde 4,2%, citando factores comerciales. México se está acercando a una recesión, que sus funcionarios dicen podría ser más difícil de revertir que la última hace más de una década.



"La Gran Recesión básicamente tomó a todos por sorpresa, pero las economías estaban dispuestas a cooperar y trabajar juntas para lograrlo", dijo el Secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera. "Esta desaceleración no está tomando a nadie por sorpresa, pero hay muy poco apetito por la cooperación".



Reuters