'Top': Colombia, entre los 100 países con peor calidad del aire

El Informe Calidad del Aire Global IQ Air, de GreenPeace, ONU y otras organizaciones, revela detalles sobre la calidad del aire en países, territorios y regiones. Los resultados se basan en el análisis científico realizado en 7323 ubicaciones de 131 países.



Cabe aclarar que no todos los países fueron incluidos porque no todos poseen instrumentos regulatorios y tampoco cuentan con monitores de calidad de aire.



Frank Hammes, director ejecutivo global de IQ Air, aseguró que: "En 2022, más de la mitad de los datos de calidad del aire del mundo fueron generados por esfuerzos comunitarios de base. Cuando los ciudadanos se involucran en el monitoreo de la calidad del aire, vemos un cambio en la conciencia y se intensifica el esfuerzo conjunto para mejorar la calidad del aire".



Además, agrego que "necesitamos que los gobiernos controlen la calidad del aire, pero no podemos esperar por ellos. El monitoreo de la calidad del aire por parte de las comunidades genera transparencia y urgencia. Conduce a acciones colaborativas que mejoran la calidad del aire”.



La investigación tuvo en cuenta las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer el listado de países.



Para la OMS un país no debe superar al año el nivel permitido de material particulado 2.5 (PM 2.5). No obstante, en general, 118 países superaron el límite, es decir el 90 % tiene un calidad de aire mala.

El 'ranking'

Los países con peor calidad de aire fueron Chad, que supera 17 veces la directriz anual de la OMS; Irak, que la supera 16; le sigue Pakistán, que rebasa el límite 14 veces; y Bahréin y Bangladesh; superándolo en 13 veces.



Mientras que los países que han cumplido con la directriz de la OMS son Australia, Estonia, Finlandia, Islandia y Nueva Zelanda.



Por otro lado, en América Latina, los países con mayor contaminación fueron Perú, en el puesto 38 a nivel mundial; Chile, en el 43; México, en el 49; Guatemala, en el 54; Colombia, en el 63; El Salvador, en el 74; Brasil, en el 81; Uruguay, en el 85; Honduras, en el 93; y Panamá, en el 98.



El informe cierra reflexionando sobre la importancia de los monitores de contaminación del aire, pues "brindan datos concretos que pueden inspirar a las comunidades a exigir cambios y hacer que los contaminadores rindan cuentas, pero cuando el monitoreo es irregular o desigual, las comunidades vulnerables pueden quedarse sin datos para actuar".



