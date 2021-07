El nuevo tratamiento que recomendó la OMS para casos graves de covid

En pacientes que todavía no necesitan ventilación, el nuevo tratamiento reduce el riesgo de utilizarla un 21 %.

La Organización Mundial de la Salud ( OMS) recomendó el tratamiento con antagonistas de interleucina-6 para los casos graves o críticos de covid-19, tras publicarse resultados positivos de ensayos con 11.000 pacientes.



Hasta ahora, la OMS solo recomendaba un tratamiento para pacientes graves con dexametasona, un corticoesteroide, pero la publicación de los ensayos en ‘Journal of the American Medical Association’ ha animado a la OMS a incluir esta nueva herramienta contra el coronavirus.



Los exámenes evidencian que el tratamiento con interleucina-6, una glucoproteína segregada por determinadas células, reduce el riesgo de muerte en torno a un 4 % (un 17 % en pacientes con ventilación).



Además, en pacientes que todavía no necesitan ventilación, reduce el riesgo de utilizarla un 21 %, en comparación con el uso de corticoesteoides habitual.



“Los ensayos clínicos para analizar la eficacia de los anticuerpos monoclonales que bloquean la interleucina-6 en pacientes hospitalizados con covid-19 solo han reportado beneficios, ningún efecto y daño”, aseguró el profesor de estadística médica y epidemiología de la Universidad de Bristol, Jonathan Sterne.



La OMS coordinó este estudio de 27 ensayos aleatorios con casi 11.000 pacientes en 28 países alrededor del mundo junto con el King´s College de Londres, la Universidad de Bristol, la University College de Londres y la fundación NHS de Guy y St Thomas.



La entidad insistió en que, dada la magnitud de la inequidad mundial en las vacunas, la población de los países de ingresos más bajos será la que corra un mayor riesgo de sufrir un covid-19 grave o crítico y esas son las personas a las que estos medicamentos tendrán que llegar.



“Si bien la ciencia ha funcionado, ahora debemos centrar nuestra atención en el acceso a ella”, concluyó en un comunicado la doctora líder en gestión clínica de emergencias sanitarias de la OMS, Janet Diaz.



EFE