El coctel de anticuerpos que redujo la mortalidad en pacientes covid

El coctel de anticuerpos de Regeneron Pharmaceuticals redujo el riesgo de muerte en un 20% entre pacientes con covid-19 hospitalizados que no presentaron respuesta propia de anticuerpos naturales, según un gran estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oxford.



Los resultados sugieren que habría seis muertes menos en 28 días por cada 100 pacientes que reciban la combinación de casirivimab e imdevimab de anticuerpos monoclonales de la compañía.



Los pacientes que recibieron el coctel también pasaron, en promedio, cuatro días menos hospitalizados y presentaron una menor necesidad de ventiladores.



La terapia combinada ya esta autorizada en Estados Unidos para el tratamiento de pacientes ambulatorios con covid en riesgo de desarrollar síntomas graves.



Los datos informados el miércoles se utilizarán para solicitar una autorización ampliada del uso de emergencia del coctel de medicamentos para este gran subgrupo de pacientes hospitalizados, señaló Regeneron en un correo electrónico.



"Este es un hallazgo muy importante", dijo en un comunicado Fiona Watt, presidenta ejecutiva de Consejo de Investigación Medica del Reino Unido. "Significa que los pacientes hospitalizados con covid-19 se pueden dividir en dos grupos en función de si han producido anticuerpos contra el virus o no".



Sin embargo, no se observó ningún beneficio para cerca de dos tercios de los más de 9.700 pacientes estudiados que ya estaban produciendo anticuerpos contra el covid o cuyo estado de anticuerpos se desconocía.



Cuando una persona se contagia, su sistema inmunológico generalmente puede producir anticuerpos naturales para combatir al invasor.



Pero algunos pacientes no pueden generar anticuerpos de inmediato y su enfermedad termina agravándose. Es un grupo que puede incluir a personas cuyo sistema inmunológico se ha visto afectado o suprimido.



"El ensayo se llevó a cabo en un momento en que la mayoría de los pacientes no había completado su proceso de vacunación", dijo en un comunicado David Weinreich, vicepresidente ejecutivo de desarrollo clínico global de Regeneron.



"Estos resultados brindan esperanza a pacientes que tienen una respuesta inmune deficiente a la vacuna o a la infección natural, así como a aquellos que están expuestos a variantes para las que sus anticuerpos podrían ser suboptimos". Regeneron esta asociado en la terapia con Roche Holding AG



Bloomberg