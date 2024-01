Tres medidas económicas que implementaría EE. UU. si Trump vuelve a ser presidente

Durante la campaña presidencial de 2020, Donald Trump había hecho de la economía su principal argumento.



Tras un nuevo intento del candidato republicano por llegar a la Casa, la economía seguirá siendo un tema importante este año, ya que la inflación y las altas tasas de interés siguen estando en el centro de las preocupaciones de los estadounidenses.

Aquí tres cuestiones que probablemente figuren entre sus prioridades económicas si vuelve a la presidencia:

Aranceles y la guerra comercial con China



“Cuando las empresas llegan y venden sus productos en Estados Unidos, deberían pagar automáticamente, digamos, un 10%”, declaró el expresidente en Fox Business en agosto. Los ingresos fiscales “se utilizarían para pagar la deuda”, añadió, en una entrevista realizada por su antiguo asesor económico, Larry Kudlow.



Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), los aranceles sobre las mercancías que entran en Estados Unidos alcanzan actualmente una media del 3,4%, con disparidades según el producto y el país de origen.



No está claro, sin embargo, si este “arancel universal del 10%” sustituiría o se añadiría al ya existente.



Esta “guerra comercial” sería el primer “elemento clave” de la política económica de Trump, explicó Marcus Noland, vicepresidente del Peterson Institute for International Economics (PIIE), en una entrevista a la AFP.



Le preocupa que esto “debilite aún más el sistema de comercio internacional” y “dañe aún más a la OMC”. Y con los consumidores luchando para hacer frente a la inflación, las subidas de aranceles podrían aumentar el precio de los productos importados.



China, en particular, es probable que siga en el punto de mira del expresidente. “Hay muchas incógnitas”, pero " Trump parece haberse concentrado en la guerra comercial con China", apuntó a la AFP Steven Hamilton, profesor de la Universidad George Washington.