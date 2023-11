China gana cuota en triángulo del litio en A. del Sur

China ha ganado terreno en el “triángulo del litio” que conforman Chile, Bolivia y Argentina, con una ola de inversiones para adquirir activos de este metal, clave en la transición energética, que le han garantizado, según los expertos, una posición preferente en toda la cadena productiva.





La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha documentado en un reciente informe que entre 2018 y el primer semestre de 2021, el gigante asiático invirtió unos USD$4.300 millones en adquirir ese metal y, según Arnoldus van den Hurk, geólogo del Observatorio de la Minería Climática Remio, la mitad en América Latina.



Esos 4.300 millones suponen el doble de lo que invirtieron Estados Unidos, Australia y Canadá, juntos durante el mismo periodo, según la AIE.



Además se estima que el 90% de los proyectos de inversión de litio en Latinoamérica proceden de China, añadió el experto en una entrevista con EFE.



De acuerdo con el analista, casi toda la producción regional de este metal se exporta a China, con lo que el gigante asiático se asegura el control del suministro y hegemonía en la zona.



​

En un contexto de aumento de la demanda de baterías de iones de litios en la automoción, es el mayor comprador de litio del mundo y concentra en promedio el 60% de su procesamiento, a pesar de tener solo un 17% de participación en su extracción y ser el sexto país en reservas, según la AIE.



También se prevé que la demanda mundial de este metal se multiplique por más de 40 hasta 2040 y, en ese contexto, la zona conocida como "triángulo del litio" se ha convertido en la "joya de la corona" al concentrar el 60% de los depósitos conocidos de litio, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, siglas en inglés).



La joya de la corona, Bolivia, posee la mayor cantidad de recursos de litio del mundo, 21 millones de toneladas, seguida de Argentina (20 millones), Chile (11 millones), EE.UU. (12 millones) y Australia (7,9 millones), según el USGS. Aunque la mayor mina de "oro blanco" está en Bolivia, es Chile el país sudamericano con mayor desarrollo de la industria, lo que lo posiciona como el segundo productor mundial en 2022 (39.000 toneladas), por detrás de Australia (61.000).



"Es verdad que en América Latina están las mayores reservas de litio en salmuera", señala Arnoldus van den Hurk, pero "no deberían creerse Arabia Saudí", porque esas reservas "cada vez son menos significativas en el conjunto global", aunque sí reconoce que la región tendrá unos "cinco o siete años" de buenos negocios.



Además, el grado de concentración del litio del "triángulo", de 2 o 3 partes por millón (ppm), es inferior al del litio de roca dura como el de Australia, donde se explota un litio de "altísima pureza" (200 ppm). Sin embargo su extracción "es más simple", añade Van den Hurk.



Un ejemplo del predominio de empresas chinas en la extracción del litio latinoamericano se da en la compañía chilena Sociedad Química y Minera (SQM).



