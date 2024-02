Trump ofreció pagar una fianza de 100 millones de dólares para frenar su multa en NY

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) ofreció este miércoles a un tribunal de apelaciones pagar una fianza de 100 millones de dólares para poner en pausa la multa de más de 350 millones (que con intereses se eleva a 450 millones) que le impuso hace dos semanas un juez en Nueva York.



Incluso si el tribunal acepta considerar la propuesta, la defensa del exmandatario tendría que convencer todavía a un panel de jueces para que acepten esa pausa en la sentencia. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, que fue quien impulsó el caso civil contra la Organización Trump por inflar los valores de activos para conseguir tratos favorables con bancos y aseguradoras, ha amenazado con confiscar sus bienes si el expresidente no abona el dinero.

"La cantidad exorbitante y punitiva de la sentencia, unida a una prohibición ilegal e inconstitucional de (acceder a) préstamos, haría imposible asegurar y pagar una fianza completa", dijo la defensa de Trump en un documento judicial.

La Fiscalía, por su parte, pidió al tribunal de apelaciones rechazar la petición de Trump, y sugirió que su propuesta de pagar solo una parte de la sentencia como fianza demuestra que el exmandatario no cuenta con efectivo suficiente.

Donald Trump EFE

Por otro lado, si el exmandatario pagara los más de 450 millones de dólares de la sentencia como fianza, la fiscal no podría cobrar el dinero hasta que no se resuelva su apelación. Aunque no se sabe con seguridad cuánto efectivo acumula Trump, algunos medios estadounidenses han especulado durante los últimos días con que el empresario tal vez se vea obligado a vender algunas de sus propiedades para pagar la multa.

El pasado 16 de febrero, el juez Arthur Engoron, de la Corte Suprema de Nueva York, ordenó a Trump pagar más de 350 millones de dólares por varios casos de fraude en la Organización Trump, y le prohibió pedir préstamos a bancos neoyorquinos durante tres años o ejercer como director de ninguna empresa o entidad legal en el estado durante ese tiempo.

EFE