Trump califica a Uribe de 'héroe' y a Petro de 'perdedor'

El presidente de EE. UU., Donald Trump, felicitó este sábado al exgobernante colombiano Álvaro Uribe, a quien una juez de Bogotá ordenó liberar después de que permaneciera en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto, y lo consideró un aliado de su país "en la lucha contra el Castro-Chavismo".



"Felicitaciones al expresidente Álvaro Uribe, un héroe, un exgalardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad y un aliado de nuestro País en la lucha contra el CASTRO-CHAVISMO. ¡Siempre estaré con nuestros amigos colombianos!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.



El gobernante se refirió además a su rival demócrata en las elecciones del 3 de noviembre, el exvicepresidente Joe Biden, a quien definió como "un TÍTERE del CASTRO-CHAVISMO". "Biden es apoyado por el socialista Gustavo Petro, un gran PERDEDOR y exlíder guerrillero del M-19. Biden es débil con el socialismo y traicionará a

Colombia. ¡Estoy con ustedes!", agregó Trump.



Horas antes, Fabio Andrade, miembro de Latinos for Trump, había asegurado, en un comunicado difundido por la campaña del gobernante, que les complacía la decisión sobre el exmandatario colombiano, que enfrenta un caso de presunto fraude procesal y soborno a testigos.



Andrade indicó que en agosto pasado el vicepresidente de EE. UU., Mike Pence, "pidió que se le permitiera a Uribe, que es un héroe, defenderse como un hombre libre" Además, Andrade calificó de "vergonzoso" lo que consideró "silencio" de Biden, e indicó que el aspirante demócrata está "respaldado" por Petro, quien es senador colombiano y fue alcalde de Bogotá.



El integrante de la campaña oficialista llamó a los electores a no equivocarse, al señalar que si Biden es elegido su Administración será dirigida "por los mismos Castro-Chavistas que controlan su campaña". "El 3 de noviembre, los colombianos-estadounidenses dejarán en claro que queremos libertad y democracia en nuestro país, no Castro-Chavismo", puntualizó la nota.



La jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo Duarte, anunció su decisión de concederle la libertad a Uribe, que fue presidente de

Colombia entre 2002 y 2010. Minutos después, Uribe, que participó en la audiencia virtual, expresó en redes sociales: "Gracias a Dios".



Este proceso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra en el Congreso por supuestos vínculos con el paramilitarismo.



Sin embargo, el magistrado instructor del caso archivó la causa contra Cepeda y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos. Tras la orden de detención domiciliaria en su contra emitida por la Corte Suprema de Justicia, Uribe renunció a su escaño de senador, a mediados de agosto pasado, con lo cual perdió el fuero y en consecuencia el caso pasó a la Fiscalía General.





