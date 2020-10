Trump dará discursos ante cientos de personas pese al coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizará este sábado su primer acto en persona después de ser diagnosticado con covid-19, un discurso ante cientos de personas en la Casa Blanca, y el lunes volverá formalmente a la campaña con un mitin en el estado clave de Florida.



Trump, que dio positivo por coronavirus el pasado 1 de octubre, congregará este sábado a cientos de invitados en el jardín sur de la Casa Blanca para dar un discurso sobre "ley y orden", dijo este viernes una fuente de la residencia presidencial, que pidió el anonimato. El mandatario mantendrá la distancia de los asistentes y les hablará desde el balcón situado fuera de la Sala Azul, en la planta principal de la Casa Blanca, precisó la fuente.



Trump, que asegura que ya no es contagioso a pesar de que los expertos no tienen claro que sea así, reveló además que el próximo lunes dará su primer mitin desde que fue diagnosticado con covid-19, un encuentro con votantes en Sanford, en el estado clave de Florida. "¡Estaré en Sanford, Florida, el lunes para un MITIN MULTITUDINARIO!", proclamó Trump en Twitter este viernes, poco después de que su campaña de reelección hiciera el anuncio.



Aunque el presidente asegura encontrarse bien y estar recuperado ya de la enfermedad, los médicos no tienen claro que Trump ya no sea contagioso. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, en inglés) consideran que un paciente puede volver a rodearse de gente diez días después de haber mostrado síntomas por primera vez, un punto al que Trump llegaría este domingo si, como asegura la Casa Blanca, empezó a sentirse mal el 1 de octubre.



Trump ha tratado de minimizar su diagnóstico de covid-19 desde que regresó a la Casa Blanca del hospital el pasado lunes, al describir su contagio como una "bendición de Dios" y pedir a los estadounidenses que no tengan "miedo" a una pandemia que ya ha matado a más de 210.000 personas en Estados Unidos.



El mandatario dio este viernes un mitin radiofónico de dos horas en uno de los programas más populares entre los conservadores, el de Rush Limbaugh; y a última hora de la jornada tiene previsto participar en una entrevista en el programa de uno de sus aliados en la cadena conservadora Fox News, Tucker Carlson.



Además de ser entrevistado, Trump se someterá a una "evaluación médica" por parte de un médico que colabora con Fox News, Marc Siegel, quien a menudo difunde desinformación sobre el coronavirus durante sus apariciones en la cadena, incluida una férrea defensa de la hidroxicloroquina como tratamiento de la enfermedad.





EFE