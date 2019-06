Trump inicia con pie izquierdo su camino hacia la reelección

Recientemente se supo que Donald Trump despidió a varios asesores que le presentaron datos negativos de cara a la reelección del próximo año. Y es que las cifras que se van conociendo muestran que, aunque es pronto para sacar conclusiones, el mandatario estadounidense ha entrado con el pie izquierdo a la carrera electoral.



(Trump lanza su campaña ‘salvaje’ para quedarse en la Casa Blanca).

Mientras que Trump lanzó oficialmente su campaña la semana pasada, en esta los protagonistas son los candidatos demócratas que compiten por convertirse en el contrincante del republicano. Y lo que llama la atención es que cualquiera de los mayores favoritos recaba a día de hoy más apoyo que el Presidente.



El más opcionado, el exvicepresidente Joe Biden, aventaja a Trump en casi 10%, mientras que otros conocidos como Bernie Sanders, Elizaberth Warren o Pete Buttigieg también están por encima en intención de voto.



Pero las encuestas de opinión no son las únicas que ponen el cartel de favoritos a los demócratas para que logren la victoria en las presidenciales. Las casas de apuestas internacionales pagan más por un triunfo de Trump, por lo que asumen que las probabilidades de que eso no ocurra son mayores.



Sin embargo los expertos dejan claro que aún es pronto. “Hay que recordar que el presidente en el cargo suele ser la primera opción, pues tiene más visibilidad y más al hablar de alguien tan mediático como Trump, por lo que aunque esté detrás en las encuestas, sus opciones son reales. Falta ver quien sea finalmente el candidato demócrata”, explica Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario.



(‘Economía de EE. UU. es ahora la envidia de todo el mundo’: Trump).



David Schultz, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Hamline, en Minnesota, dice que el presidente logra la reelección el 70% de las veces. “Siempre es difícil vencer a un presidente en funciones, pues tienen muchas herramientas a su disposición. Trump todavía tiene la economía a su favor, así como su base unificada. No hay que olvidar que Hillary Clinton, en el 2016, tenía una gran ventaja, la cual se evaporó y apenas superó a Sanders para su nominación y finalmente perdió contra Donald Trump”.



ECONOMÍA Y GUERRA COMERCIAL, CLAVES



Como explican los expertos, hay varios aspectos que podrán jugar a favor de Trump o, por el contrario, podrían penalizarle. Entre estos, el más importante es el estado de la economía, la cual de momento muestra señales de fortaleza.



De hecho, ayer el Gobierno de Trump publicó la última revisión del PIB para el primer trimestre del año, la cual se quedó en 3,1%. Igualmente, el desempleo se mantiene por debajo de 4% y la inflación es baja.



“Muchos de estos indicadores son los que más se representan a nivel de calle, y tienen más importancia en la reelección”, dice Jassir.



“Otros temas que podrán tener influencia es el desarrollo de los escándalos como los abusos, la trama rusa o los pedidos de juicio políticos. Asimismo, será clave el perfil del candidato demócrata, si es mujer, su proyección, etc.”, apunta el profesor de la Universidad del Rosario.



Por último, el otro gran aspecto que según los expertos podrá marcar lo que resta de presidencia de Trump antes de las elecciones en el 2020 será el desempeño de la guerra comercial en contra de China y otros países del mundo.



“Creemos que el enfrentamiento no se resolverá hasta finales de este año o hasta 2020, fecha probable para que el costo político aumente para ambas partes. Esto debido a que el impacto económico y posiblemente también en el mercado, podría sentirse con mayor agudeza. Es así como Trump se verá obligado a llegar a un acuerdo para asegurarse de que la economía de EE. UU. se mantenga en el año electoral”, explica Esty Dwek, jefe de Estrategia de Mercado y Soluciones Dinámicas en Natixis Investment Managers.



De momento, se espera que EE. UU. y China alcancen una tregua en un reunión de esta semana.



Rubén López Pérez