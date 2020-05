Trump niega que EE. UU. esté vinculado con complot en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que no tiene "nada que ver" con las dos incursiones marítimas en Venezuela, en las que al menos fallecieron ocho personas y donde fueron detenidos dos ciudadanos estadounidenses.



"Acabo de recibir información. No tiene nada que ver con nuestro Gobierno, pero acabo de recibir información sobre eso y lo investigaremos. Estamos preocupados sobre eso, pero sea lo que sea, les informaremos, pero no tiene nada que ver con nuestro Gobierno", afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.



Esta es la primera respuesta de Trump a lo ocurrido en Venezuela, donde el presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó el lunes de la detención de dos estadounidenses identificados como Airan Berry y Luke Denman como parte de un grupo calificado por el Ejecutivo de "mercenario".



El lunes, en una declaración televisada, Maduro mostró los pasaportes de ambos, tarjetas de identificación como veteranos militares, así como carnets de SilverCorp, una empresa de seguridad estadounidense que, según Venezuela, está vinculada con el intento de ataque. También mostró "material de guerra de Estados Unidos y Colombia", cascos militares y equipos de comunicación.



Además de los dos estadounidenses, fueron detenidas once personas este lunes en una segunda embarcación que se acercaba a una zona costera del céntrico estado Aragua, si bien Maduro advirtió de que la persecución continúa y puede haber más arrestos. El domingo, ocho personas murieron y dos más fueron arrestadas en un primer intento de incursión marítima en el estado La Guaira, vecino de Caracas.



Desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump en enero de 2017 la relación bilateral con Venezuela se ha tensado. Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer en enero de 2019 al líder opositor Juan Guaidó como jefe de Estado interino de

Venezuela y, desde entonces, ha liderado una campaña internacional para aislar a Maduro mediante la imposición de sanciones.



Guaidó intentó derrocar a Maduro en un levantamiento militar el 30 de abril del año pasado que fracasó y del que Washington estuvo al tanto, aunque asegura que no participó.





