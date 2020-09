¿Trump o Biden: quién logrará sacar a Maduro del poder en Venezuela?

El futuro de las sanciones de Washington contra Venezuela también se juega en las elecciones estadounidenses, con la posibilidad de usar esta política como parte de una estrategia más amplia si gana el demócrata Joe Biden o una reevaluación si Donald Trump conserva la Casa Blanca, según dos exasesores.



"Hay un espacio para reconsiderar", afirmó Juan Cruz, exconsejero del gobierno de Trump para el Hemisferio Occidental en un debate virtual organizado por el Wilson Center, con sede en Washington. El gobierno republicano sostiene una postura de "máxima presión" frente a Venezuela, con una batería de sanciones para intentar un cambio de régimen sin Nicolás Maduro, pero sin resultados hasta ahora.



En cambio, Juan González, que trabajó con Biden durante el gobierno del demócrata Barack Obama, afirmó que las sanciones unilaterales "nunca en la historia han funcionado a la hora de establecer un cambio de régimen". "Lo que necesitamos lograr es una forma de presionar al régimen para que vuelva a la mesa de negociaciones con la oposición, como iguales", defendió González.



La política de Estados Unidos hacia Venezuela toca de lleno en la campaña electoral donde el voto de Florida es clave y allí reside una importante colonia de venezolanos opositores a Maduro. En este bastión que tiene 29 votos en el colegio electoral, Biden aventaja a Trump en las encuestas con un magro margen 48,6% frente a 47%, según el compilado RealClearpolitics.



La tenaz oposición del gobierno de Trump -que el lunes anunció nuevas sanciones que se suman a restricciones que van desde bloqueos a miembros del gobierno a un embargo sobre el crudo- no se ha traducido en beneficios migratorios para los venezolanos.



González recordó que la semana pasada el Senado controlado por los republicanos impidió que se aprobara una ley para dar beneficios migratorios a unos 200.000 venezolanos en riesgo de deportación, mediante el Estatus de Protección Temporal (TPS), una decisión que fue criticada con dureza por Biden.



'NO QUEDA MUCHO POR SANCIONAR'



Ayer lunes, Estados Unidos anunció nuevas medidas punitivas contra el ministerio de Defensa de Irán y Maduro impuestas bajo una autoridad "de la ONU", pero el organismo multilateral afirmó que esa decisión no depende de Washington. El gobierno estadounidense quiere que Reino Unido, Francia y Alemania también implementen estas sanciones, que las ponen en duda debido a que derivan del acuerdo nuclear con Irán, del cual Washington se retiró en forma unilateral en 2018.



"Hemos sancionado todo, salvo el oxígeno de Venezuela y el sol", indicó Cruz, que reconoció que el gobierno ha cargado la mano con las sanciones y hay un espacio para reevaluar. "Lo que sea que uno haga para reconsiderar, es una oportunidad para comprometer al régimen en un intercambio de dar algo a cambio", señaló el exfuncionario de la Casa Blanca. Cruz admitió que "no queda mucho más por sancionar".



En tanto, Gonzalez señaló que es "prematuro" replantear cuál será el plan de Biden, pues está la convocatoria a las elecciones para la Asamblea Nacional de Venezuela en diciembre, que son boicoteadas por una treintena de partidos opositores que las consideran "un fraude". "Por la forma en la que están encaminadas las cosas, las elecciones a la Asamblea Nacional no serían libres ni justas, por lo que un gobierno de Biden no reconocería los resultados", indicó, remitiéndose a declaraciones de su campaña.



El exasesor del gobierno demócrata indicó que la situación actual lo único que va a lograr es agravar el sufrimiento de los venezolanos, que las sanciones unilaterales no son la respuesta y que ese tipo de medidas "deben ser una herramienta y no la estrategia misma". "Joe Biden tiene un dicho que es que uno nunca arrincona a una persona de forma que su única salida sea pasando sobre ti", concluyó.





