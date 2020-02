Trump probaría otra estrategia en Venezuela

Funcionarios de la administración Trump están discutiendo si renovar su fallida campaña para expulsar al venezolano Nicolás Maduro, persuadiendo a algunos miembros del partido gobernante para que compartan temporalmente el poder con los líderes de la oposición, según personas familiarizadas con el tema.



Estados Unidos siguió una estrategia similar el año pasado -respaldada por el líder de la oposición, Juan Guaidó-, que incluyó un levantamiento fallido el 30 de abril.



No obstante, algunos de los funcionarios piensan que pueden tener una mejor oportunidad de éxito ahora, a medida que surjan nuevas sanciones, dijeron las personas.

La administración Trump recientemente ha incrementado los esfuerzos para expulsar a Maduro y reunir el apoyo internacional detrás de Guaidó.



El martes, Washington sancionó a una unidad de la mayor productora de petróleo de Rusia, Rosneft PJSC, por mantener lazos con Maduro y la compañía petrolera estatal, Pdvsa.



El colapso económico de Venezuela está llegando a su séptimo año completo, agravado por las sanciones internacionales que prohíben las exportaciones de petróleo a EE. UU. y reducen el acceso al financiamiento externo.



El año pasado, EE. UU. trató de derrocar a Maduro aceptando dar poder a otros en su régimen. Sin embargo, la Administración aseguró que algunos de esos funcionarios incumplieron el acuerdo en el último minuto.



Altos cargos estadounidenses hablaron sobre compartir el poder con Guaidó durante su visita a Washington a principios de este mes, dijeron las personas.



Ambas partes consideraron las sanciones como la clave para desarraigar a Maduro, pero ahora están discutiendo si un acuerdo temporal para llevar a cabo esta nueva estrategia les ayudaría a alcanzar más rápidamente su objetivo de elecciones libres y justas, dijeron las personas.



Eso sí, no hay señales de que Maduro acepte tal acuerdo. En repetidas ocasiones ha rechazado la idea de renunciar, y abandonó las conversaciones con la oposición en Barbados en agosto pasado en protesta por las nuevas sanciones de Estados Unidos.



Después de liderar la economía por un acantilado, el líder venezolano ha traído un grado de estabilidad, al permitir que los dólares fluyan más libremente en los últimos meses.



Pero Estados Unidos buscará el acuerdo para compartir el poder pese a la objeción de Maduro, intentando nuevamente persuadir a sus diputados, u otros partidarios, para que se vuelvan contra él.



Aun así, hay reticencia dentro de la administración Trump sobre la inclusión de cualquier persona del círculo interno de Maduro en dicho acuerdo, dijeron las personas familiarizadas con el asunto. No está claro si los funcionarios han planteado discusiones sobre el poder compartido con Trump.



El mandatario estadounidense ha reafirmado reiteradamente su compromiso de expulsar a Maduro. Incluso, en su reciente discurso sobre el Estado de la Unión a principios de este mes, Trump prometió romper el “control de la tiranía” de Maduro mientras Guaidó, quien es reconocido por Estados Unidos y casi otros 60 países como jefe de estado, observaba desde la galería.



UN POSIBLE CAMBIO EN PDVSA



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está preparando para instalar un nuevo liderazgo en la compañía petrolera estatal, Petróleos de Venezuela SA, redoblando los esfuerzos para apuntalar la desmoronada industria petrolera del país.



El vicepresidente de economía, Tareck El Aissami, está en consideración para liderar una nueva junta, que se centrará en impulsar la producción de crudo, según una persona con conocimiento del asunto.



No está claro si El Aissami, que ya es director externo de Pdvsa, reemplazará o trabajará junto a Manuel Quevedo, quien seguirá como Ministro de Energía y presidente de Pdvsa. La intervención muestra la urgencia por aumentar la producción.

