Trump regresó a la Casa Blanca pero su recuperación deja muchas dudas

El regreso del presidente Donald Trump tras tres días de tratamiento hospitalario por covid-19 dejó preguntas sin respuesta acerca de su condición y dudas sobre la voluntad de cumplir con las restricciones necesarias para evitar que un brote de virus en la Casa Blanca empeore.



Antes del alta hospitalaria de Trump el lunes por la noche, su médico, Sean Conley, dijo que si bien el presidente estaba lo suficientemente en forma como para volver a casa, "puede que no esté completamente fuera de peligro" y añadió que recibirá mas atención en la Casa Blanca en los próximos días.



A las pocas horas de la llegada de Trump a la Casa Blanca, cargos oficiales anunciaron medidas que incluyen la restricción del acceso al presidente y el facilitamiento de equipos de protección a quienes se reúnen con él. Con las medidas se intenta prevenir más infecciones después de las pruebas positivas de coronavirus entre varios asesores clave, incluida la secretaria de prensa Kayleigh McEnany.



Sin embargo, a su regreso del Centro médico militar nacional Walter Reed, Trump mostró poco entusiasmo por adoptar esas medidas. Después de descender del helicóptero presidencial, subió las escaleras del pórtico sur hasta el balcón de la Casa Blanca, donde se quitó la máscara, levantó el pulgar de ambas manos y saludo durante varios segundos. No pareció volver a ponerse la máscara antes de entrar en la residencia.



La demostración de desafío hacia el virus y las medidas de salud pública para combatir su propagación estaba en consonancia con el tono del presidente cuando anunció que abandonaría el hospital de Bethesda, Maryland. En un video publicado poco después, Trump intento minimizar el peligro de un virus que ha matado a más de 210.000 estadounidenses desde febrero.



Con menos de un mes para las elecciones, la hospitalización de Trump ha sacudido la campaña presidencial y lo ha obligado a cancelar mítines y otros eventos. Las encuestas muestran que va rezagado frente a Joe Biden a nivel nacional y en estados indecisos.



Su campaña ha lanzado la 'Operación MAGA', que hace referencia al eslogan 'Make America Great Again', para inundar la campaña con figuras destacadas como el vicepresidente Mike Pence, la familia de Trump y otras. Los partidarios más ardientes intentaron convertir su ingreso en Walter Reed en una señal de fortaleza. Erin Perrine, portavoz de su campaña de reelección, dijo en una entrevista de Fox News que Trump "tiene experiencia como comandante en jefe, tiene experiencia como hombre de negocios y ahora tiene experiencia en la lucha contra el coronavirus como individuo".





Bloomberg