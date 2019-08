Turistas ya no pagarán al tomar fotos en Egipto

Miles de turistas que se encuentran en Egipto se toparon ayer, jueves, con la agradable sorpresa de que ya no tienen que pagar para sacar fotografías en los museos y que desde ya es posible hacerse un selfi con las momias egipcias gratis.



En el Museo Egipcio del Cairo, lugar de residencia de más de 160.000 antigüedades egipcias y parada obligatoria para los amantes de la cultura, los visitantes admiraban las maravillas que alberga la galería con el móvil y la cámara de fotos en la mano.



A pesar de que los carteles indicando que está prohibido fotografiar todavía no han sido retirados, desde ayer está permitido hacerlo sin tener que pagar, al menos si no se hace con cámara de vídeo.



Hasta ahora se podían hacer fotos en el museo previo pago en taquilla de 50 libras egipcias, unos 2,70 euros (3 dólares), y si lo que se quería era grabar en video los turistas debían abonar hasta 300 libras, algo más de 15 euros (17 dólares).



Hace unos días el Ministerio de Antigüedades anunció que desde ayer ya no habría que pagar por hacer fotos, una decisión que busca “alentar el movimiento turístico en Egipto y promover los monumentos y la civilización egipcios únicos”.



“Más vale tarde que nunca”, decía Mohammed Hassan, un guía turístico que no podía esconder su aprobación de la medida porque considera que ayudará a tener una mayor publicidad.



Egipto trata de recuperar el sector turístico tras años de depresión que comenzó en 2011 con la primavera árabe. En 2017, Egipto recibió 8 millones de turistas y el año pasado se esperaban entre 10 y 11 millones de visitas, una cifra no confirmada aún oficialmente, pero que aún dista de los casi 15 millones de 2010.



Como Hassan, para Nagia Fanous, trabajadora del museo, la decisión de no cobrar por las fotos va en la buena dirección ya que así los restos arqueológicos de las antiguas civilizaciones egipcias serán “más conocidos”.



Las redes sociales y los blogs ayudarán a difundir el gran legado arqueológico que tiene Egipto, al menos eso piensa Verónica Lorenzo, bloguera de viajes y apasionada de la arqueología egipcia.



“Me parece bien porque también lo tienes tú como recuerdo, y por ejemplo en el tema mío, yo soy de un blog de viajes pues así también le enseño a los lectores lo que tenemos dentro del museo, lo que hay en los museos de Egipto y así fomentar también que vengan a conocerlo que hay maravillas”, dijo.



El joven argentino Franco Pigliolo, que disfruta acompañado por sus padres del museo egipcio, cree que es obvio que se trata de una buena noticia. “Con las redes sociales y eso, con las historias de Instagram sobre todo me imagino que va a tener una mayor divulgación”, agregó.



EFE