Turquía se prepara para celebrar la llegada al espacio de su primer astronauta

Las autoridades de Turquía han instalado pantallas gigantes en espacios públicos de Ankara y Estambul para retransmitir hoy el lanzamiento de la misión de la empresa estadounidense Axiom Space, en la que participa el primer astronauta turco que llegará al espacio.

El Ministerio de Industria y Tecnología de Turquía ha instalado carpas en varias plazas de las dos ciudades en las que se exhiben fotos de Alper Gezeravci, el exmilitar turco que participa en esta misión, liderada por el astronauta hispano-estadounidense Michael López-Alegría.



Esta tercera misión comercial de Axiom Space llevará a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional, donde permanecerán catorce días. "Vas a hacer que nuestra nación esté muy orgullosa", aseguró ayer el presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, en una vídeoconferencia con el astronauta, que se encuentra con el resto del equipo en cuarentena en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Cabo Cañaveral, desde donde partirá la nave Ax-3.



El presidente aseguró que, además del valor científico y tecnológico, la misión servirá de inspiración para los niños turcos. El lanzamiento será retransmitido en directo desde pantallas gigantes instaladas en las céntricas plazas de Kizilay, en Ankara, y Taksim, en Estambul.



La familia del astronauta se ha mostrado orgullosa y preocupada al mismo tiempo, en declaraciones a los medios turcos. “Cuando me enteré, me asusté”, ha dicho la madre del astronauta, Siddika Gezeravci, al canal de noticias CNNTürk, mientras que el padre, Ali, ha contado que su hijo le ha asegurado que no tiene que preocuparse por nada.



Hablamos anoche. Le deseamos éxito y le dijimos que toda la familia y los amigos se sienten orgullosos", señaló el padre del astronauta. Alper Gazeravci es piloto de cazas F-16 e ingeniero electrónico. En su viaje llevará una bandera de Turquía que le regaló el presidente Erdogan. El presidente aseguró en 2021 que una nave no tripulada de fabricación nacional sería enviada a la Luna el año pasado, una misión que fue luego retrasada al año 2026.



EFE