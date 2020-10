Los cambios de Twitter para limitar mentiras en elecciones en EE. UU.

Twitter Inc. anunció una serie de cambios de productos destinados a dificultar a los usuarios la difusión de información errónea en la plataforma durante las últimas semanas de la campaña presidencial de Estados Unidos.



Algunas de las modificaciones están relacionadas con la función de retuitear de la aplicación, que permite a los usuarios compartir la publicación de otra persona con sus propios seguidores y es la forma más rápida para que un tuit se vuelva viral.



Si alguien intenta tuitear una publicación que ha sido etiquetada como falsa, Twitter mostrará "un mensaje que le mostrará información creíble sobre el tema", dijo la compañía este viernes. También pondrá más tuits engañosos detrás de una pantalla de advertencia, lo que obligará a los usuarios a hacer clic para ver la publicación original.



Twitter también pedirá a los usuarios que "citen" una publicación antes de retuitearla, pidiéndoles que "agreguen su propio comentario" al mensaje en lugar de simplemente reenviarlo. "Aunque esto agrega algo de fricción y un paso adicional para aquellos que simplemente quieren retuitear, esperamos que aliente a todos a no solo considerar por qué están reenviando un tuit, sino que también aumente la probabilidad de que las personas agreguen sus propios pensamientos, reacciones y perspectivas a la conversación", escribió la compañía con sede en San Francisco en una entrada en su blog.



Twitter, al igual que su rival Facebook Inc., se está preparando para unas polémicas elecciones presidenciales estadounidenses el 3 de noviembre, en las que es probable que los resultados se retrasen, por lo que los expertos temen que la desinformación se propague de forma desenfrenada en Internet.



A diferencia de Facebook, Twitter no tiene una gran operación de verificación de hechos y solo verifica los tuits en categorías particulares, incluida la información errónea relacionada con las elecciones y el civil. La compañía ha recibido elogios y criticas de diferentes lados del espectro político por su decisión de verificar las publicaciones del presidente, Donald Trump, acerca de la votación por correo y el coronavirus.



Twitter no elimina los tuits inexactos a menos que impliquen un daño o representen un riesgo inmediato para los usuarios, o violen otra de las reglas de la compañía, como promover el discurso que incita al odio o el acoso.



Debido a este enfoque de dejar la información errónea, pero con una etiqueta, es la razón por la que la empresa está probando métodos más creativos para evitar que las personas compartan información errónea de manera más amplia. También está tratando de prevenir la propagación de información errónea causada por su propio software.



La compañía dice que dejará de insertar publicaciones populares en los feudos de los usuarios de personas que no siguen. "Esto probablemente ralentizará la rapidez con la que los tuits de cuentas y temas que no sigue pueden llegar a usted, lo que creemos que es un sacrificio que vale la pena para fomentar una vitalización más reflexiva y explicita", dijo la compañía en el blog.



Además, Twitter solo mostrará tendencias a las personas si la tendencia incluye un contexto adicional. Twitter ya anunció una serie de otras políticas destinadas a frenar la confusión en torno a la noche de las elecciones. Twitter y Facebook, por ejemplo, prohibirán a los candidatos proclamar la victoria antes de que los resultados oficiales estén disponibles.





