Uber pagará salario mínimo y dará vacaciones a sus conductores

Uber Technologies Inc. reclasificará a sus 70.000 conductores del Reino Unido como trabajadores, lo que les dará derecho al salario mínimo, pago de vacaciones y otros beneficios después del fallo histórico de la Corte Suprema del mes pasado.



A partir del miércoles, los conductores de la aplicación de transporte privado recibirán al menos el salario mínimo nacional de 8,72 libras (US$12,11) por hora. Este será el mínimo que los conductores pueden ganar, en lo que Uber describió como un "piso de ganancias, no un techo de ganancias".



El Reino Unido será el primer país del mundo donde Uber adoptará este modelo de negocio. La compañía no especificó cuánto costará la reclasificación, pero dijo que no espera ajustar su pronostico de ganancias para el trimestre o el año.



El martes, las acciones de Uber cayeron menos de 1% en las operaciones posteriores al cierre. Los cambios se limitan al Reino Unido, el mercado europeo más grande de Uber, pero plantean dudas sobre si la gerencia esta dispuesta a considerar adaptar su negocio en otros países.



La compañía con sede en San Francisco se enfrenta a desafíos legales en su estado natal, California, así como a la presión de los responsables políticos europeos para mejorar las condiciones de los trabajadores de la economía colaborativa.



"Este es un día importante para los conductores del Reino Unido", dijo Jamie Heywood, gerente general regional de Uber para Europa del Este y del Norte.



"Los conductores de Uber recibirán una garantía de ingresos, pago de vacaciones y una pensión, y conservarán la flexibilidad que actualmente valoran".



El fallo también tiene ramificaciones para la economía colaborativa en general y otras empresas que utilizan servicios de terceros para contratar trabajadores independientes. Heywood dijo que espera que "todos los demás operadores se unan a nosotros para mejorar la calidad del trabajo de estos importantes trabajadores que forman parte esencial de nuestra vida diaria".



Es probable que los cambios causen estragos en algunos modelos de negocios tecnológicos.



"Las ondas de esta decisión viajarán lejos y la decisión llegará al corazón de la estructura de la economía de los trabajos temporales", dijo Mary Walker, abogada laboral de Gordons, que no participo en el caso.



"El modelo esbelto y de bajo costo se ve erosionado por la necesidad de pagar el salario mínimo y permitir las vacaciones", dijo, y agregó que "algunas compañías simplemente no podrán seguir operando con la base de costos aumentada".



El mes pasado en un duro fallo, la Corte Suprema del Reino Unido rechazo por unanimidad los argumentos de Uber de que los conductores no eran trabajadores, lo que le dio a la compañía pocas opciones más que ofrecer mayores beneficios.



Uber dijo después del fallo judicial que la decisión solo aplicaría al puñado de personas que presentaron la demanda inicial. Desde entonces, se ha mantenido callado sobre sus planes futuros para el negocio del Reino Unido, a media que llevó a cabo una consulta con sus conductores.



Bloomberg