Ucrania, una semana bajo el asedio y la amenaza de Rusia

Hace una semana la vida en Ucrania cambió por completo. En el pleno de la madrugada, Rusia ordenó una “operación militar” en las provincias ucranianas prorrusas del este, pero la escalda trascendió y todo el país ahora está bajo asedio, mientras la resistencia lucha por conservar Kiev, la capital.



(Lea: Sanciones a Rusia dificultan beneficio de Venezuela por alza del crudo).

Si bien es cierto que desde Estados Unidos advertían sobre los planes de Rusia, analistas consultados por Portafolio, coinciden en que excedió toda expectativa previa.



“Inicialmente se esperaba algo muy parecido al apoyo a Crimea en 2014, pero ha escalado a tal dimensión que quiere decir que desde el Kremlin ya lo venían planificando (...) Rusia sin duda alguna tenía una pretensión expansionista que los países occidentales no lo lograron dimensionar”, apuntó Gabriel Orozco, docente de relaciones internacionales en la Universidad Simón Bolívar.



Alejandro Bohórquez-Keeney, docente de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia, consideró que “Rusia actualmente no encuentra esa defensa y está tanteando el terreno a ver dónde lo frenan”.



A la espera de esta reacción, “Rusia ha intentado intimidar a Occidente cada vez que les recuerda la existencia de su capacidad nuclear”, dice Catalina Monroy, docente de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario. “El discurso de Biden, si bien es importante, no intimida a Putin”, dijo.



(Además: Guerra en Ucrania deja precios del petróleo por las nubes).

Este concepto, que también lo suscriben sus colegas analistas, se está haciendo cada vez más presente en el conflicto, ya que el mandatario ruso Vladímir Putin lo ha mencionado en un par de oportunidades y más recientemente, su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.



A una semana de la guerra el saldo de fallecidos es de más de 2.000 civiles ucranianos, entre esos, 21 niños y 55 han resultado heridos. También han muerto más de 5.800 militares ucranianos. Mientras, desde Rusia reconocieron 498 soldados muertos en el conflicto.



Según la Acnur, hasta el momento van 874.000 ucranianos desplazados por la violencia.



LO QUE ESTÁ POR VENIR



Para los analistas, los próximos pasos del conflicto están en ver cómo Occidente puede “contener” a Putin más allá de las sanciones económicas, aunque advierten que “nada puede descartarse”.



“El punto clave será cuando Occidente decida ponerle un freno a Rusia y que no le conviene seguir en estas avanzadas”, dijo Bohórquez-Keeney.



En caso de fallar las incipientes negociaciones, el docente Orozco cree que el conflicto puede ser “demorado” y “a baja escala”. Considera que China juega un papel clave en el diálogo.



(Lea: Qué consecuencias tendrá la guerra en Ucrania para economía de EE. UU.).



El pleno de las Naciones Unidas aprobó este martes una resolución donde 141 países condenaron el accionar bélico de Rusia.

ROBERTO CASAS