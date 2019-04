UE le da al Reino Unido aplazamiento para el Brexit

Los líderes de la Unión Europea acordaron otorgar a la primera ministra británica, Theresa May, una segunda prórroga del Brexit hasta el 31 de octubre, cuatro meses más que los que había pedido, en una decisión que el presidente de la cumbre de la UE dijo permitiría que Reino Unido resuelva el tema.



"UE27/RU han acordado una extensión flexible hasta el 31 de octubre", dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en Twitter después de ocho horas de negociaciones que se extendieron hasta las primeras horas del jueves. "Esto significa seis meses adicionales para que Reino Unido encuentre la mejor solución posible", agregó Tusk en la víspera del que de otra forma habría sido el día en que Reino Unido habría abandonado el bloque sin un acuerdo para suavizar los efectos de la salida en sus empresas y ciudadanos.



Reino Unido, subrayó, aún podría dejar la UE antes si May consigue que el Parlamento respalde su tratado para el Brexit, o podría enmendar lo que quiere para un futuro tratado comercial. "Hasta el fin de este período, Reino Unido tiene la posibilidad de (...) cancelar el Brexit", agregó Tusk.



El acuerdo da a May más que los tres meses -hasta el 30 de junio- que había solicitado para conseguir que una mayoría del Parlamento apoye la estrategia de divorcio que negoció con la UE el año pasado.



May, sin embargo, insistió en que Reino Unido podría alcanzar un acuerdo y dejar la UE antes de que los británicos deban votar en las elecciones al Parlamento Europeo entre el 23 y 26 de mayo, una condición para que Gran Bretaña siga siendo miembro del bloque más allá del 1 de junio bajo el acuerdo.



Muchos líderes querían una extensión mayor, hasta fin de año o incluso hasta marzo del próximo año, pero el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se resistió con firmeza durante la tarde y eventualmente obligó a una avenencia. Macron puso en duda la capacidad de May para persuadir al Parlamento a que apoye su tratado, dijeron funcionarios de la UE, y afirmó que era necesario mantener la presión sobre los británicos para que se concentren.



Otros argumentaron que una extensión mayor podría asustar a los críticos de May partidarios del Brexit para que apoyen su acuerdo por temor a un estancamiento del proceso.



El 31 de octubre -Halloween, como destacaron muchos en redes sociales- corresponde al final del mandato de cinco años de la actual comisión ejecutiva de la UE. Los líderes se reunirán nuevamente para evaluar la situación durante su cumbre del 20 y 21 de junio.



Gran Bretaña podría abandonar la unión antes de esa fecha si May tiene éxito en sus esfuerzos por construir una coalición que respalde su acuerdo junto a los laboristas, aunque aún no hay señales de un pacto. Para seguir siendo miembro de la UE más allá de junio, May acordó organizar elecciones en Reino Unido al Parlamento Europeo, aunque aún no está claro si la votación se realizará y si se convertiría en un virtual segundo referendo sobre la membresía en el bloque, algo que algunos esperan que lleve a Gran Bretaña a cancelar el Brexit.



Los 27 miembros descartaron expulsar a Reino Unido el viernes y provocar caos en partes de la economía de la zona euro. Pero una campaña de Macron para mantener a Londres bajo presión entrampó la cumbre de emergencia durante la noche, debido a que la canciller alemana, Angela Merkel, y otros defendían los méritos de una extensión de un año.



Al igual que en la cumbre del mes pasado que aplazó el Brexit por dos semanas, varios diplomáticos de la UE dijeron que May no logró persuadir a sus pares de que podría lograr que el tratado sea ratificado en los próximos meses.