Ultimátum de Venezuela a petroleras para subir producción o irse

Venezuela advirtió a las petroleras extranjeras, incluidas Chevron y Repsol, que sus licencias están en riesgo a menos que ayuden a la nación a revertir una caída histórica en la producción, según personas familiarizadas con el asunto.



La estatal Petróleos de Venezuela y el ministro de Petróleo escribieron el mes pasado a los 19 socios de empresas conjuntas cuyos contratos se terminan en 2026 para evaluar sus intenciones futuras, según muestra una carta vista por Bloomberg.



Según los contratos existentes, las compañías pueden solicitar renovaciones de licencia de 15 años. Tenían hasta el 15 de enero para responder a la carta. Venezuela buscará nuevos socios si los existentes no dan un paso adelante y ayudan a reactivar una industria petrolera que ha quedado de rodillas por años de mala administración y las limitantes sanciones de Estados Unidos, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que la información no es pública.



Aunque las sanciones han prohibido efectivamente a Chevron producir petróleo en Venezuela desde abril, la petrolera estadounidense puede realizar transacciones que se consideren esenciales para preservar sus activos.



Chevron ha argumentado durante mucho tiempo que EE.UU. se beneficia al tener un productor en una nación que posee las mayores reservas crudo del mundo. Mientras tanto, el presidente electo Joe Biden aun no ha manifestado su postura sobre las sanciones.



Portavoces del Ministerio del Petróleo, Chevron y Repsol no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico. PDVSA declinó hacer comentarios.



PDVSA busca revisar los acuerdos de las empresas mixtas -como se denominan oficialmente- y atraer nuevos socios antes de que expiren las licencias actuales, dijeron las personas.



La mayoría de las empresas están produciendo poco o casi nada, a medida que las empresas extranjeras actúan con cautela para no entrar en conflicto con las sanciones.



El ultimo esfuerzo para impulsar la producción en la industria petrolera de Venezuela se produce cuando el régimen de Nicolás Maduro, que hasta ahora se ha resistido a las iniciativas de EE.UU. para derrocar a su presidencia, esta impulsando una nueva "ley anti-bloqueo" para atraer inversión extranjera y abrir la economía a la empresa privada.



PDVSA estaba considerando realizar una importante reorganización que podría incluir la eliminación de su política de participación mayoritaria, en ejecución desde hace más de una década, en las empresas mixtas, según indicaron en abril pasado personas familiarizadas con el asunto.



Eso marcaría un cambio en la política de nacionalización del expresidente Hugo Chávez, quien confiscó activos de compañías extranjeras como Exxon Mobil Corp. y ConocoPhillips, lo que provocó su salida del país.



El año pasado, las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron a su nivel mas bajo en aproximadamente siete décadas. La nación, miembro de la OPEP, produjo 410.000 barriles diarios en diciembre, una caída de mas de 40% respecto al ano anterior, según una encuesta de Bloomberg.



El martes, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció nuevas medidas contra individuos y entidades a las que acuso de ayudar a Venezuela a evadir las sanciones petroleras, en un golpe de despedida por parte de la Administración Trump



Bloomberg