Un gran martes para Wall Street

Los índices S&P 500 y Nasdaq cerraron el martes en máximos tras una remontada generalizada, debido a que una serie de resultados mejores que lo esperado aliviaron las preocupaciones de una desaceleración de la economía de Estados Unidos.



En la sesión del martes, el referencial finalmente borró las pérdidas que registró a fines de 2018 al cerrar sobre el récord alcanzado el 20 de septiembre.



(Twitter trina en Wall Street).



El S&P 500 terminó el día apenas un 0,3 por ciento por debajo de su máximo intradiario de 2.940,91 puntos que tocó el 21 de septiembre.



El S&P 500 ha subido un 17 por ciento en lo que va del año, ayudado por una Reserva Federal moderada, las esperanzas de que Washington y Pekín resuelvan su disputa comercial y un positivo comienzo de la temporada de resultados del primer trimestre.



La diversidad de sectores industriales que reportaron sólidos resultados el martes dio más confianza a Tony Roth, director de inversiones de Wilmington Trust en Wilmington, Delaware, quien espera que la tendencia continúe.



“Hoy fue un día muy representativo de la economía en general. Eso es lo que está impulsando a los mercados”, dijo Roth, citando los resultados de Technologies Corp, Lockheed Martin Corp y Coca-Cola Co.



Por su parte, el promedio industrial Dow Jones subió 145,34 puntos, o un 0,55 por ciento, a 26.656,39 unidades, mientras que el S&P 500 avanzó 25,71 puntos, o un 0,88 por ciento, a 2.933,68 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganó 105,56 puntos, o un 1,32 por ciento, a 8.120,82 unidades.



El mercado espera que las utilidades de las compañías del S&P 500 caigan un 1,3 por ciento en el primer trimestre, en lo que analistas dicen podría ser la primera contracción de las ganancias desde 2016. Sin embargo, las proyecciones han mejorado en gran medida desde inicios de abril.



Las acciones de Twitter Inc subieron un 15,6 por ciento, luego de registrar ingresos trimestrales mejores a los esperados y un aumento sorpresivo en los usuarios activos mensuales.



Los papeles de Hasbro Inc treparon un 14,2 por ciento después de que el fabricante de juguetes reportó una sorpresiva ganancia trimestral, mientras que los de Coca-Cola Co ganaron un 1,7 por ciento luego de que sus ventas trimestrales superaran las estimaciones.



Reuters