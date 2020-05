Un mejor segundo semestre

Es innegable que, como afirmó la Cepal, Latinoamérica puede incluso enfrentar en el 2020 la peor contracción de su historia. No obstante, tras el fuerte golpe que habrá en el segundo trimestre, los seis meses siguientes empiezan a mostrar signos de la recuperación que se consolidará en el próximo año.



De hecho, al tomar como referencia las estimaciones de crecimiento trimestral que presentó recientemente el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), en la mayoría de países se pueden ver números verdes.



Estos avances, contra el trimestre anterior, presentarían un crecimiento en Colombia de 4% en el tercer trimestre y de 4,5% en los tres últimos meses del año.



Pero esta tendencia no sería exclusiva de Colombia. Argentina, que lleva inmersa dos años en recesión, presentaría un avance frente al trimestre anterior de 3,2% en el segundo y de 3,8% en el tercero.



Brasil, por su parte, aunque tendría un crecimiento negativo de 0,6% entre junio y septiembre, en el final de 2020 repuntaría 0,9%.



Chile presentaría avances de 2,6% y 3,2% respectivamente, mientras que Perú lo haría en 2,1% y 3,7%. México registraría un alza de 1,8% y de 4,2% en el tercer y cuarto trimestre.



De acuerdo con Daniel Velandia, director de Estudios Económicos de Credicorp Capital, “asumimos que a partir del tercer trimestre empezará a haber una recuperación gradual. En Latinoamérica, en abril y mayo que fueron los peores momentos de la crisis, estuvo activo en promedio entre el 30% y 40% de las economías, mientras que conforme avanzan las reaperturas, esperamos un 70% y 80% en el tercer y cuarto trimestre. Obviamente algunos sectores no van a poder llegar al 100%”.



Además, como agrega Velandia, “es un hecho que las cifras de 2020 del conjunto del año no van a ser positivas, pero sí se puede decir que en el segundo semestre se iniciará esa mejora que llevará a una recuperación en el 2021”.



Como dice el experto, gran parte de la mejora que se espera para el próximo año, dependerá del éxito de las reaperturas económicas que se están adelantando en estos momentos, mientras que un rebrote retrasaría la mejora.