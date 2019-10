La Unión Europea acordó una extensión del plazo para el Brexit

La Unión Europea acordó este viernes en principio una extensión del plazo del Brexit pero no estableció una fecha para el divorcio, lo que da tiempo a que un dividido Parlamento de Reino Unido decida sobre el pedido del primer ministro Boris Johnson a convocar elecciones anticipadas.



"Hubo un acuerdo consensuado en que es necesaria una extensión", dijo un funcionario de la UE después de que embajadores de los 27 países del bloque se reunieron para discutir un aplazamiento del Brexit, cuando queda menos de una semana para el plazo actual del 31 de octubre. "Los trabajos continuarán durante el fin de semana y los enviados se reunirán de nuevo en Bruselas el lunes o martes", declaró la fuente, que no quiso ser identificada.



Un día después de admitir que no cumpliría el plazo de fines de este mes, Johnson dijo que ahora dependía de la UE decidir si era necesaria una extensión de la fecha de la salida de Gran Bretaña del bloque. "Por supuesto que aún es posible cumplir con el plazo del 31 de octubre, (pero) desafortunadamente depende de lo que la UE diga", y añadió que si sus detractores frustran su intento de llamar a elecciones el 12 de diciembre su Gobierno no se involucraría en un proceso ilógico de intentar aprobar un acuerdo del Brexit en el Parlamento, donde carece de mayoría.



Los enviados de la UE, que estuvieron reunidos por unas dos horas, tenían previsto discutir el lapso del tercer aplazamiento del Brexit, pero al final prefirieron no tomar esa decisión para permitir que los eventos políticos en Londres sigan su curso.



Un diplomático del bloque afirmó que Francia convenció a sus socios para que esperaran antes de aprobar un plazo de extensión del 15 de noviembre o el 30 de noviembre, sólo a fin de mantener la presión sobre la Cámara de los Comunes a fin de que aprueben el acuerdo negociado de Johnson o se enfrenten a un Brexit desordenado.



"Todos querían una decisión hoy. Pero Francia no estaba cómoda con esto y quería esperar hasta el lunes o martes a fin de ver lo que ocurre en Londres", dijo el diplomático. "Volveremos a discutir este tema el fin de semana. Y este tiempo se empleará en consultas políticas", añadió.





