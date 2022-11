Unión Europea no frenará la quema de carbón, ni búsqueda de gas

En el marco de la Conferencia de las Partes (COP27), el vicepresidente del ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, aseguró que la Unión Europea seguirá quemando carbón y buscando suministros de gas durante tres años para ayudar a hogares e industria tras la crisis desatada por la invasión a Ucrania.

“Sí, estamos quemando más carbón y buscando más gas natural donde podamos encontrarlo. Pero solo será durante tres años, luego adoptaremos un cambio e introduciremos más renovables. Aún así, estamos aún estamos mejorando nuestro objetivo de descarbonización”, dijo Timmermans en una rueda de prensa en el medio de la cumbre del clima.

El comisario lo justificó manifestado que Europa ha tenido que buscar alternativas al gas ruso, equivalente al 40% de su demanda y que en unos meses ha bajado a menos del 10%, lo que supone “un esfuerzo por parte de los Estados Miembros para hacer que los hogares y negocios puedan seguir sobreviviendo un par de años”.

El club comunitario se ha lanzado con el estallido de la guerra rusa en Ucrania a buscar nuevos proveedores de combustibles fósiles de los que se quiere desprender a medio plazo, mientras se afana por sacar adelante las normativas que dan forma a los compromisos alcanzados en el marco del Acuerdo de París. Gran parte de esos proveedores están en el continente africano, algo por lo que la UE está siendo criticada por parte de las ONGs ecologistas.

Ante esto, Timmermans se defendió y afirmó que no le está diciendo a África que invierta en combustibles fósiles, “soy muy claro, lo que les digo es que tengan cuidado porque si invierten en carbón en unos años tendrán activos para los que no habrá mercado. La UE no va a decir a África lo que tiene que hacer”, ha insistido el funcionario, al tiempo que aseguró que trabajarán con ellos en el despliegue de energía renovable en el continente.

El funcionario manifestó que se debe cerrar la brecha creada por la guerra entre Rusia y Ucrania. “Si no cuidamos a nuestros hogares, a nuestros negocios le vamos a hacer un gran favor a Putin, un autócrata que está expandiendo la autocracia en Europa”, aseveró.

Dentro del mismo contexto, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica española, Teresa Ribera, dijo que el mensaje debe ser claro, ya que los combustibles fósiles deben ir disminuyendo su presencia en el conjunto de los sistemas energéticos mundiales y nacionales.

“Una cosa es buscar la flexibilidad de muy corto plazo y otra es que debemos evitar a toda costa comprometernos en inversiones que acabarían siendo un despilfarro, con dinero enterrado, porque serían poco viables en el medio y largo plazo”, manifestó en referencia a la posible búsqueda en África de nuevos suministros.

La funcionaria aseguró que la amortización de nuevos yacimientos requiere de periodos "más largos" de lo que permite la seguridad climática del conjunto del planeta. También, insistió que asegurar el suministro hoy no debe despistar de la senda de reducción del uso de esos combustibles, sino ser un acicate para invertir en renovables en Europa y fuera de ella.

EFE