UE pide no renovar contratos de gas licuado con Rusia

La Comisión Europea (CE) urgió a las compañías que todavía compran gas natural licuado (GNL) a Rusia a no renovar los contratos que vayan expirando para negar al Kremlin la capacidad de seguir manipulando el mercado energético.



“Creo que podemos y debemos desprendernos del gas ruso completamente lo antes posible”, dijo la comisaria de Energía, Kadri Simson, ante la comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo, donde animó tanto a miembros y a empresas europeas a dejar de comprar GNL ruso y no firmar nuevos contratos una vez que los actuales hayan expirado.



(PIB de la eurozona se frena y el del conjunto de la UE cayó 0,1%).



“Es importante que no los renueven porque esto da una señal clara a nuestros socios de confianza de que al no prorrogar los contratos estamos limitando la capacidad de Rusia de manipular de nuevo nuestros mercados”, argumentó y también precisó que su llamamiento estaba dirigido al sector privado.



('Hay muchas razones para que el régimen de Putin pueda mantenerse').



La titular de Energía del Ejecutivo comunitario precisó que la UE importó en 2022 cerca de 20.000 millones de metros cúbicos (bcm) de GNL desde Rusia, un tercio todo el gas que se compró a ese país en todo 2022.



Así, Simson llamó a seguir reduciendo la dependencia del bloque con políticas como la aceleración del despliegue de renovables, la reducción de la demanda de gas (para lo que propondrá extender un año más el objetivo voluntario del 15%) y la diversificación de fuentes de suministro.



('Ser subestimada es una ventaja, no te ven llegar': Giorgia Meloni).



La comisaria destacó que Rusia apenas representa el 8% de todas las importaciones de gas por tubería desde septiembre de 2022, frente a una cuota que llegó a superar el 40% antes de la guerra en Ucrania.



“El primer suministrador de gas a Europa ya no es Rusia, es Noruega”, celebró Simson, quien subrayó que el bloque compró el pasado año 135.000 millones de metros cúbicos de GNL en el mercado global.



(La multimillonaria suma que los ultrarricos perdieron durante 2022).



EFE