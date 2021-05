Unión Europea reclama indemnización económica a AstraZeneca

La Comisión Europea (CE) y los países de la Unión Europea (UE) reclamaron este martes ante la Justicia belga una indemnización económica a la farmacéutica anglosueca AstraZeneca por supuesto incumplimiento de contrato.



La indemnización solicitada, a título provisional, es de un euro, si bien más adelante en el proceso los abogados que representan a la UE fijarán la cantidad precisa que piden en concepto de daños y perjuicios.



El Ejecutivo comunitario y los Estados miembros de la Unión Europea ya habían denunciado a AstraZeneca ante el Tribunal francófono de primera instancia de Bruselas, con carácter de urgencia, para reclamar las dosis que el laboratorio no ha entregado.



Pero en la primera vista de una segunda causa, en este caso de fondo, y no de urgencia, además de esas medidas cautelares piden que la farmacéutica indemnice a la UE por el presunto incumplimiento de sus compromisos.



La siguiente vista en este proceso se celebrará el 24 de septiembre, mientras que en la pieza paralela con carácter de urgencia la próxima audiencia está fijada el 26 de mayo.



La sentencia del pleito con carácter de urgencia, según los plazos teóricos estipulados por la ley belga, debería conocerse un mes después.



En la causa de fondo no se espera sentencia al menos hasta septiembre de 2022. En ambos casos, la UE quiere obtener de AstraZeneca los 300 millones de dosis (150 millones de vacunas) que, según el contrato firmado el pasado agosto entre AstraZeneca y la Comisión, el laboratorio debía entregar para junio de 2021.



Bruselas quiere que esas entregas se completen para septiembre, dado que la farmacéutica ya ha indicado que sólo podrá entregar 100 millones de dosis para junio. Los abogados de AstraZeneca sostuvieron ante el tribunal, en audiencia pública, que las cantidades fijadas en ese contrato eran "indicativas" y que el compromiso firmado recoge que la farmacéutica haría "sus mejores esfuerzos" para cumplir con las entregas.



La Comisión y los Estados miembros reclaman además que AstraZeneca entregue a la corte, en aras de la "transparencia", documentos sobre la producción de su fármaco, basado en adenovirus.



EFE