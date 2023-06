Unión Europea se prepara para una Rusia inestable

La Unión Europea va a preparar una estrategia ante la posibilidad de inestabilidad política en una gran potencia nuclear como Rusia, después de que el intento de motín protagonizado por el líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, haya tomado por “sorpresa” a la Unión Europea (UE), reconoció este lunes el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell.



“Lleva tiempo hacer una estrategia para hacer frente a tal situación. Vamos a trabajar, todo el mundo va a empezar a hacer análisis sobre los posibles escenarios que podrían ocurrir”, indicó Borrell.



El político consideró que “es evidente que la visión que tenemos ahora de Rusia es totalmente diferente”, ya que “no es solo una amenaza porque tenga capacidad militar” para invadir un país, sino también por la situación política interna, con un sistema político que está “mostrando grietas”.



Destacó que ahora Rusia, una gran potencia nuclear, puede convertirse en un riesgo si entra en “una era de inestabilidad política y fragilidad interna”.



Después de que los ministros europeos hayan recalcado que el enfrentamiento entre el grupo Wagner y las autoridades es un asunto interno, Borrell insistió en que “nosotros no tenemos nada que ver con ello”.



“No vamos a dar ninguna excusa ni razón para hacer creer a la opinión pública rusa que hemos participado en estos acontecimientos que nos han pillado por sorpresa”, admitió.

Borrell explicó que habrá que afrontar las consecuencias, analizar los posibles escenarios y tener la capacidad de prever respuestas, si bien “eso no se hace en 24 horas”.



Asimismo, en opinión de Borrell, estos acontecimientos “han demostrado que el Estado ruso y la credibilidad personal de Putin se están debilitando”.



El funcionario manifestó que hay que “seguir apoyando a Ucrania más que nunca” y, además, darle un apoyo “cada vez mayor” de todo tipo, especialmente militar. “Estos acontecimientos han sido catalizador de la unidad”, aseveró, y consideró además que pueden beneficiar a los ucranianos.



“Si tu adversario entra en un combate entre diferentes partes, es evidente que eso es una cosa positiva desde el punto de vista del desarrollo de las operaciones militares”, comentó Borrell a raíz del motín de Wagner, cuyas tropas han abandonado posiciones en el frente ucraniano.



No quiso aventurar si, tras la marcha atrás dada por Prigozhin en su camino hacia Moscú, esas tropas volverán a Ucrania o se integrarán en el ejército ruso, ni tampoco sobre lo que ocurrirá con las que el grupo de mercenarios tiene desplegadas en varios países africanos fundamentalmente.

Ciudadano ucraniano huyendo con sus pertenencias de la ciudad de Borodyanka, luego de bombardeos rusos. EFE



Como prueba del respaldo que los estados de la Unión Europea quieren seguir dando a Kiev a largo plazo, los ministros aprobaron formalmente ampliar con otros 3.500 millones de euros el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (Feap), el instrumento con el que están cofinanciando las armas que envían a Ucrania y que también da apoyo a otros países terceros.



No obstante, Borrell lamentó que los Veintisiete sigan sin llegar a un acuerdo para el octavo tramo de 500 millones de euros para Ucrania procedentes de ese fondo. Hungría veta la decisión hasta que Kiev retire al banco magiar OTP de su lista de empresas que considera como promotoras de la guerra.​



Los aliados

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que aún era demasiado pronto para determinar el impacto de la revuelta de un grupo mercenario que dejó al líder ruso, Vladimir Putin, ante la mayor amenaza a su control sobre el país después de casi un cuarto de siglo en el poder.



“El resultado de todo esto está por verse. Pero no importa lo que venga después, seguiré asegurándome de que nuestros aliados y socios estén estrechamente alineados en cómo estamos leyendo y respondiendo a la situación”, dijo Biden.



“Vamos a seguir evaluando las consecuencias de los eventos de este fin de semana y las implicaciones para Rusia y Ucrania. Todavía es demasiado pronto para llegar a una conclusión definitiva sobre hacia dónde se dirige”, agregó.



Por otra parte, el mandatario del gigante americano manifestó que le había dicho al presidente ucraniano Volodimir Zelenski que “sin importar lo que sucediera en Rusia”, Estados Unidos y sus aliados seguirían comprometidos con la defensa de Ucrania.



AGENCIAS