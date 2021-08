Analizan posible relación entre vacuna de Moderna y riesgos cardiacos

La vacuna de Moderna contra el covid-19 podría tener mayores complicaciones cardiacas de las que en un principio se estimaron, según informó el medio 'The Washington Post'.



El medio aseguró que las autoridades sanitarias de Estados Unidos están investigando si hay una correlación entre la administración de la dosis de Moderna y ciertos casos de inflamación cardiaca, especialmente en hombres adultos jóvenes.



(Vea: Sin visitantes: el sombrío panorama que vive la turística París).



No obstante, también manifestaron que es prematuro sacar conclusiones a partir de los datos con los que cuentan hasta ahora, por lo que seguirán indagando antes de sacar conclusiones.



En junio pasado, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ordenaron a Moderna y Pfizer incluir el posible riesgo de inflamación cardiaca en hombres adultos jóvenes en el prospecto de sus vacunas.



(Vea: Segunda dosis de vacuna Moderna se aplicaría a las 12 semanas).



Eso sí, también se pidió que se aclarara que los beneficios de las vacunas superan con creces los riesgos asociados a las mismas.



Según 'The Washington Post', hay un aumento de 2,5 de que los pacientes que recibieron la vacuna de Moderna padezcan miocarditis sobre quienes fueron vacunados con Pfizer.



El riesgo, agregó el medio, se estima más elevado para los menores de 30 años.



(Vea: No es verdad que hayan declarado al covid-19 una ‘infección endémica’).



La recomendación principal que hacen las autoridades para los vacunados con Moderna o Pfizer es que si sienten dolor en el pecho, falta de aliento o ritmo cardiaco anómalo acudan a su médico.



INTERNACIONAL - EL TIEMPO