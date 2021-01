Vacuna de Pfizer podría ser eficaz contra mutaciones, según estudio

La vacuna contra el covid-19 desarrollada por Pfizer Inc. y BioNTech SE podría proteger contra las nuevas variantes de rápida propagación del coronavirus que han surgido en el Reino Unido y Sudáfrica, según estudio.

La investigación, realizada por profesionales de la Rama Médica de la Universidad de Texas y respaldada por las compañías, se centró en la mutación N501Y en la proteína espiga del virus que es común a ambas variantes.



Los anticuerpos presentes en la sangre de las personas que habían sido vacunadas pudieron neutralizar una versión del virus mutado creada en laboratorio.



Aunque son datos preliminares, los resultados son una señal prometedora de que la vacuna probablemente tendrá un efecto contra las nuevas variantes, una preocupación importante para las autoridades de salud que luchan por detener una ola de nuevos contagios, pese a que están intentando vacunar a cientos de miles de personas vulnerables.



Tanto la cepa del Reino Unido como la de Sudáfrica parecen ser más contagiosas que mutaciones anteriores. La investigación evaluó la respuesta a los virus mutados en muestras de sangre de 20 personas que habían recibido la vacuna con tecnología de ARNm de las compañías como parte de un ensayo clínico anterior.



La investigación no evaluó otras mutaciones en la proteína espiga. No obstante, los anticuerpos presentes en la sangre de las personas vacunadas atacaron el virus mutado tan bien como lo hicieron con la versión no mutada.



"Esto es claramente positivo, pero hay advertencias importantes que agregar", escribió en una nota Adam Barker, analista con sede en Londres de Shore Capital Group Ltd. El estudio solo aborda una mutación y no muestra si la vacuna realmente puede evitar que las personas contraigan la nueva variante, escribió. "Dicho esto, la suposición es que las vacunas serán, al menos, parcialmente eficaces contra las nuevas variantes".



Ejecutivos de BioNTech -asi como de Moderna Inc., desarrollador de una vacuna rival de ARNm- han dicho que creen que sus vacunas protegerán contra las nuevas cepas. Así, el estudio de la Universidad de Texas es uno de los primeros en respaldar esas afirmaciones.



Los resultados fueron dados a conocer el viernes temprano en el servidor de prepublicaciones bioRxiv, antes de la revisión por parte de sus pares.