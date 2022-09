Vacunación, clave para poner fin a la pandemia este año

La pandemia por el coronavirus, ha traído diferentes situaciones desafiantes para las economías del mundo y del país. A pesar de las medidas de seguridad que han tomado las naciones para fortalecer y proteger sus territorios, aún queda tarea por hacer para declarar finalizada la pandemia por la covid 19.



De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la pandemia "aún no ha terminado", ya que el virus continúa causando una pérdida significativa de vidas y medios de subsistencia, "obstaculizando así la recuperación de la economía mundial".



En el marco del debate de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el director general de la Organización Mundial para la Salud (OMS), Tedros Adhamnon, manifestó que el mundo está en una mejor posición para terminar con la covid 19 como una emergencia de salud global. "El número de muertes semanales reportadas se acerca el más bajo desde que comenzó la pandemia y dos tercios de la población mundial están vacunados, incluido el 75% de los trabajadores de la salud y las personas mayores", destacó.



El directivo de la OMS evaluó los objetivos en materia de vacunación, diagnósticos y tratamientos contra la covid 19. Adhamnon aseguró identificar las áreas prioritarias para "acelerar el acceso equitativo a esos tratamientos y movilizar apoyo político".



Frente a lo anterior, tanto la OMS como la ONU hablaron sobre los avances y retos en materia de planes para poder dar por terminada la pandemia que ha permanecido por casi tres años en el mundo.



Las herramientas



De acuerdo con el director de la OMS, en los países que tienen una renta baja sólo el 19% de la población está vacunada, mientras que se evidencia un contraste con el 75% de inmunización en las naciones de ingresos más altos.



El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó que las naciones con renta baja y media fueron las que mayor impacto recibieron, dada la "falta preparación en los sistemas de salud frente al surgimiento de la emergencia".



Las organizaciones aseguran que el mundo tiene soluciones para dar por terminada la pandemia, sin embargo, enfatizan en que el coronavirus no desaparecerá, sino que las naciones podrán hacer una transición para controlarlo. "No obstante, sólo lo lograremos si vacunamos a todos los trabajadores sanitarios y a las personas mayores, mantenemos las pruebas y ampliamos el acceso a antivirales efectivos", apuntó la cabeza de la OMS.



Guterres se refirió a la importancia y urgencia de suministrar dosis de refuerzo, manifestando que la cobertura de las inmunizaciones permanece baja a nivel mundial, sin embargo, enfatizó en la situación de los países de ingresos bajos, donde sólo el 35% de los trabajadores sanitarios y el 31% de los ancianos, está vacunada y ha recibido refuerzos.



Por otro lado, según la publicación Salud en las Américas de la OPS, el impacto de la covid en los habitantes de la región, estima que "la esperanza de vida en América Latina y el Caribe cayó 2,9 años, al pasar de 75,1 años en el 2019 a 72,2 en el 2021".



Para Sebastián García Saiso, Director del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la OPS, "la caída en la esperanza de vida se puede revertir en la medida en que los países avancen con la vacunación contra la covid 19, fortalezcan sus servicios de salud para brindar una atención para todos, y reduzcan las inequidades que inciden en la salud".



Asimismo, puntualiza que “la región concentró el 37% del total de casos y el 45% del total de muertes a nivel global. Aunque América del Norte registró el 55% de todos los casos en la región, el 62% del total de las muertes ocurrió en América Latina y el Caribe”.



