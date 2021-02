Desde farmacias a catedrales: claves en éxito de vacunación

Con el inicio de la vacunación en Colombia, ya son 86 países los que han empezado sus campañas, con un total de 186 millones de dosis inoculadas y un promedio de 6,3 millones cada día.



(Lea: Gobierno aspira a vacunar un millón de personas en 39 días)



No obstante, este proceso avanza a distintas velocidades, y mientras que algunos han encontrado frenos, otros han tomado creativas medidas que les han permitido impulsar sus cifras.



(Lea: En el mundo ya hay más vacunados que casos de contagio)

Uno de los casos más llamativos es el de Estados Unidos, que ha autorizado a farmacias como CVS o supermercados como Walmart o Walgreens para que administren las vacuna, lo que se espera que multiplique la capacidad del país.



(Lea: Eficacia de la vacuna rusa anticovid, entre las más altas del mundo)



Según las cifras, tan solo en las farmacias CVS, se espera que se puedan inocular unas 20 millones de dosis al mes, al poner a disposición del proceso los 10.000 puntos que tiene en el país.



Otra de las medidas que se adoptaron en Estados Unidos y también en otros países es la administración de vacunas las 24 horas o con horario extendido en algunos de sus centros.



En Chile, el país que está registrando el mayor éxito en la vacunación en la región y que sorprende al mundo, está administrando vacunas en estadios, centros de salud e incluso centros comerciales, cuyo proceso se está haciendo incluso desde el parqueadero sin tener que salir del carro.



Con 12 dosis por cada 100 personas, ya ha aplicado más unidades que otros países que iniciaron antes como Alemania (5,3), Rusia (1,5) o Canadá (3,5), y no está lejos de Estados Unidos (17) y Reino Unido (25).



Precisamente, en Reino Unido, el país que fue pionero en la campaña y que se encuentra entre los que tienen mayores cifras, se están administrando dosis en megacentros de vacunación que permitan una mayor celeridad, al tiempo que se han habilitado otros puntos más curiosos, como catedrales, clubes nocturnos, farmacias, centros de salud de los barrios en las ciudades y estadios deportivos en el país.



Sin ir más lejos, la catedral de Salisbury, una de las más representativas de Gran Bretaña, se está utilizando hoy en día como un centro de vacunación.



VACUNA VOLUNTARIA



Otro de los casos más llamativos es el que está implementando Emiratos Árabes Unidos, que actualmente cuenta con la segunda cifra de vacunación más alta del mundo, con 49 dosis por cada 100 personas, según las cifras de Bloomberg.



El aspecto principal que define la estrategia de Emiratos Árabes es que la vacunación es opcional, es decir, que no hay que solicitar un turno, sino que cualquier persona del país puede acudir a uno de los puntos y recibir el medicamento, incluso sin hacer fila, como han reportado los medios internacionales.



Cabe apuntar que en Israel, el país con el mayor avance en la vacunación del mundo, está logrando un importante ritmo gracias a su extendido sistema de salud, con presencia y accesibilidad en las distintas zonas, así como la buena conectividad en el país.



Aunque, eso sí, vale la pena mencionar que este país cuenta con una población de poco más de 9 millones de personas, y con una extensión en su territorio nacional muy inferior a la de otras naciones.



Por último, las cifras siguen mostrando que al ritmo actual, a mitad de este año el porcentaje de la población mundial que habría recibido la vacuna es inferior a lo esperado. No obstante, tan solo en la última semana incrementó en un millón las dosis que se aplican al día en promedio.