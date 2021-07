Cerca del 25 % de la población del planeta ya está vacunada

Muchos países del mundo han logrado acelerar sus procesos de vacunación en las últimas semanas, como es el caso de Colombia sin ir más lejos, pero eso no evita que alrededor de ocho meses después de que se iniciaran las campañas de inmunización, hasta el momento tan solo el 25 % de la población internacional cuenta con el equivalente a el esquema completo.



Así lo muestran los datos que recopila 'Bloomberg', los cuales indican que hasta el día de hoy se han inoculado un total de 3.740 millones de vacunas, que “es suficiente para vacunar de una manera completa al 24,4 % de la población mundial”, indica la agencia.



Las cifras muestran a su vez que en estos momentos se han administrado estos biológicos en 179 países de todo el mundo, con un promedio de 31,5 millones de dosis diarias.



Eso sí, pese a los avances que se han presentado, lo cierto es que para muchos el ritmo actual es menor al que se debería estar dando. Según los datos de 'Bloomberg', a un promedio como el actual de inocular 31,5 millones de dosis cada día, se tardaría alrededor de ocho meses para llegar a inmunizar al 75 % de la población.



No obstante, las cifras también indican que con la dinámica actual, se tardaría aún un periodo importante para dejar la pandemia atrás. De hecho, esta semana el Fondo Monetario Internacional lanzó esa alerta, al asegurar que por el ritmo que vemos y las variantes que estar surgiendo, el fin de la coyuntura no se vería hasta el 2023.



DESIGUALDAD



Uno de los aspectos que acompañan al proceso mundial de vacunación desde su inicio es la desigualdad por la que van avanzando las campañas de cada país. Y mientras que hay países desarrollados con niveles de vacunación que incluso superan el 60 % con ambas dosis, sigue habiendo naciones que o no han empezado, o la cobertura alcanza tan solo el 0,1 % de sus ciudadanos.



Esta última es la situación que se observa especialmente en muchos países de África y algunos de Asia y Medio Oriente. Por poner algunos ejemplos, Congo no llega al 0,1% de su población con la vacuna inoculada, Chad, Burkina Faso y Argelia tan solo ha logrado administrar el medicamento al 0,1 % de su población, y este es un dato que sube a 0,2 % en Benin y Sudán del Sur, 0,4 % en Papua Nueva Guinea y Turkmenistán, 0,5 % en Mali y Yemen y 1 % en República Centroafricana y en Afganistán. En Venezuela este nivel llega hasta el 2,5 % del total, según indica 'Bloomberg'.



Pero no es la única tendencia que se ha visto en las últimas semanas. Otra de las principales es la aceleración que ha registrado el proceso de vacunación en Europa, y al mismo tiempo la ralentización de las campañas en países que iban más adelantados, como Estados Unidos, Chile, Israel o Reino Unido, entre otros.



Por ejemplo, Estados Unidos en la última semana ha administrado poco más de 500.000 dosis diarias, aproximadamente las mismas que un país con una población muy inferior como lo es España.



De hecho, según 'Bloomberg', Estados Unidos tiene hoy en día al 53,1 % de su población inmunizada completamente, Chile al 64,8 % e Israel al 60,9 %. Por el contrario, países europeos que hace unas semanas estaban muy atrás, hoy registran cifras similares: España (56,9 %), Francia (52,5 %), Alemania (52,9 %) o Italia (52,4 %).

La vacunación en Colombia ha llegado al 23,6 % de su población.

Fuera de Europa, también han presentado un gran avance otros países como China, que ya ha inmunizado al 53,3 % de su amplia población; Canadá, que ya llega al 62,1%, o Japón, que bordea el 30 %.



En Latinoamérica, según 'Bloomberg', la vacunación llega hasta el 23,6 % en Colombia, 16,9 % en Perú, 31,9 % en Argentina, 31,4 % en Brasil, 21,9 % en México, 20 % en Ecuador, 14,7 % en Bolivia, 65,4 % en Uruguay, 11,3 % en Paraguay, 25,7 % en Costa Rica y 22,4 % en Panamá. Guatemala, Honduras y Nicaragua están por debajo de 7 %.



RETROCESO EN LAS MEDIDAS



Aunque semanas atrás varios países de Europa como Francia, Austria o España anunciaban medidas de flexibilización de sus restricciones, el avance de la variante delta en algunos de ellos obligó a imponer nuevamente algunas de ellas.



Por ejemplo, Francia desde hace unas semanas ya no obligaba a utilizar el tapabocas en espacio al aire libre, mientras que en los últimos días volvió a anunciar más acciones, como la de requerir el pasaporte de vacunación para entrar en restaurantes y otros locales de ocio, algo que también ocurrirá en Italia, Grecia o Portugal.



